Italvolley maschile non vuole smettere di impressionare e cerca una finale iridata che manca da ben 24 anni. Sulla strada degli Azzurri c'è però la Slovenia, in una semifinale che è sostanzialmente il Tine Urnaut non avrà più il vantaggio del fattore casalingo. Dopo l'impresa contro la Francia , l'maschile non vuole smettere di impressionare e cerca unache manca da ben. Sulla strada degli Azzurri c'è però la, in una semifinale che è sostanzialmente il rematch della finale europea del settembre 2021. Allora l'Italia s'impose al tie-break (15-11) e anche stavolta sarà una sfida complicatissima, per quanto la nazionale di capitannon avrà più il vantaggio del fattore casalingo.

taraflex della Spodek di Katowice (Polonia) con la nazionale di casa, allenata da Nikola Grbic, che potrebbe diventare ancor più la favorita numero uno in caso di successo nel quarto di finale contro gli Stati Uniti. Numeri alla mano, gli Azzurri hanno tutte le carte in regola per raggiungere la finale, ma anche la Slovenia sta disputando un grande torneo e ormai conosce davvero bene il gioco della Nazionale, visto che l'ha incontrata più volte nell'ultimo anno tra Europei e Italia-Slovenia. Per semifinali e finali, i Mondiali 2022 si sposteranno infatti suldi Katowice (Polonia) con la nazionale di casa, allenata da Nikola Grbic, che potrebbe diventare ancor più la favorita numero uno in caso di successo nel quarto di finale contro gli. Numeri alla mano, gli Azzurri hanno tutte le carte in regola per raggiungere la finale, ma anche lae ormai conosce davvero bene il gioco della Nazionale, visto che l'ha incontrata più volte nell'ultimo anno tra Volleyball Nations League . Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili della partita

Italia - Slovenia: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Slovenia, semifinale dei Mondiali 2022, si giocherà sabato 10 settembre 2022, alle ore 18:00 o alle ore 21:00 (italiane) sul taraflex della Spodek di Katowice (Polonia). La sfida sarà trasmessa in TV su Rai 2 e Sky Sport Action (canale 206), mentre in LIVE-Streaming sarà disponibile sulle piattaforme RaiPlay, SkyGo, Now TV e VolleyballWorld TV. Su Eurosport.it troverete ovviamente la diretta testuale dell'incontro e gli approfondimenti post partita.

Il calendario dell'Italia

Italia - Canada 3-0 | REPORT

- Canada | REPORT Italia - Turchia 3-0 | REPORT

- Turchia | REPORT Italia - Cina 3-0 | REPORT

- Cina | REPORT Italia - Cuba 3-1 | REPORT

- Cuba | REPORT Italia - Francia 3-2 | REPORT

- Francia | REPORT Italia - Slovenia: sabato 10 settembre, ore 18:00 o 21:00

Gli Azzurri convocati

Palleggiatori : Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Opposto : Giulio Pinali, Yuri Romanò.

: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Centrali : Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo.

: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

