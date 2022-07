Italvolley di coach Fefè De Giorgi centra il 7 punti e di una partita semplicemente perfetta - con grande variazione nel gioco, tanta efficacia al servizio (3 ace) e super difese - gli Azzurri dominano la Bulgaria per un set e mezzo, salvo poi incappare in un calo di tensione che li costringe a sforzi extra per conquistare il 3-0 finale (25-15; 25-20; 25-23). Emblematica la stupenda rimonta nel 3° set, con l'Italia sotto 20-23 per merito dei grandi colpi in attacco di Martin Atanasov (14 punti): lo schiacciatore bulgaro va però in tilt nel finale, incassando due muri consecutivi e mandando out la parallela del 25-23 in favore della Nazionale. L'di coach Fefè De Giorgi centra il 3° successo consecutivo nella Volleyball Nations League maschile 2022. Trascinati da un sontuoso Simone Giannelli , autore die di unasemplicemente- con grande variazione nel gioco, tanta efficacia al servizio (3 ace) e super difese - gliper un set e mezzo, salvo poi incappare in unche li costringe a sforzi extra per conquistare il(25-15; 25-20; 25-23). Emblematica la, con l'Italia sotto 20-23 per merito dei grandi colpi in attacco di(14 punti): lo schiacciatore bulgaro va però in tilt nel finale, incassando due muri consecutivi e mandando out la parallela delin favore della Nazionale.

talento di Gianluca Galassi dai nove metri, col centrale del ottimo Roberto Russo (7 punti, di cui 3 muri) - che forza tanto e manda in tilt la ricezione avversaria, risultando così protagonista del parziale. 7° successo complessivo per l'Italvolley, che si prende provvisoriamente la vetta della classifica con 22 punti, ricordando comunque che alle testa di serie numero uno nel tabellone a eliminazione diretta, in quanto Paese ospitante. Nel break italiano c'è però tutto ildai nove metri, col centrale del Vero Volley Monza - partito in panchina, per lasciare spazio nel 6+1 titolare a un(7 punti, di cui 3 muri) - che forza tanto e manda in tilt la ricezione avversaria, risultando così protagonista del parziale.per l'Italvolley, che si prende provvisoriamente lacon 22 punti, ricordando comunque che alle Final Eight di Bologna (20-24 luglio 2022) gli Azzurri sarannonel tabellone a eliminazione diretta, in quanto Paese ospitante.

La partita

Un 3-0 dalla doppia faccia, quello che matura sul taraflex di Danzica (Polonia). L'Italvolley domina infatti per un set e mezzo contro la Bulgaria, salvo poi incappare in uno di quei blackout d'intensità mentale che sembrano ormai rappresentare un limite non indifferente per entrambe le Nazionali Azzurre, quella di Fefè De Giorgi ma anche la femminile allenata da Davide Mazzanti. A questi livelli pochissime squadre riescono a performare al 100% per una sfida intera, questo è innegabile, ma l'Italia non ha ancora mostrato quella continuità necessaria per affrontare i grandi appuntamenti, come invece era successo ai trionfali Europei dello scorso settembre. Poco male, per ora, dal momento che la Volleyball Nations League è competizione tanto atipica - per quanto, da quest'anno, garantisca punti utili al ranking mondiale e non sia quindi da sottovalutare - quanto lunga; un torneo in cui l'Italia è peraltro già quasi certa di accedere alla fase a eliminazione diretta, con le Final Eight in programma a Casalecchio di Reno (Bologna) in cui gli Azzurri non soltanto avranno dalla loro parte il calore del tifo amico, ma saranno anche testa di serie numero uno e quindi sfiderebbero, a oggi, un Iran tutt'altro che irresistibile. Il successo sulla Bulgaria, il 3° consecutivo nella manifestazione, offre comunque indicazioni molto positive a coach De Giorgi.

rientro di Russo, il quale si conferma in un buon momento di forma dopo essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno falcidiato negli ultimi anni. Russo è uno di quei centrali che sta cominciando a sperimentare un nuovo tipo di battuta, mix tra salto-flot e salto top-spin capace di mandare in tilt le ricezioni avversarie, anche se oggi una situazione simile la prova anche il compagno al centro della rete, ovvero Simone Anzani. Oltre a loro, innegabile che i protagonisti di questo successo siano, ancora una volta, i volti più noti del nuovo corso pallavolistico tricolore. Giannelli, come già anticipato, gioca una partita praticamente perfetta: il fallo di doppia in palleggio nel 2° set (16-18) è una di quelle rarità che testimoniano la grandezza di un all-around player unico nella storia contemporanea di questo sport, capace di fare pressoché tutto sopra un taraflex. meno debordante del solito, patendo un po' anche in ricezione nel 3° set, ma la sua qualità diffusa gli consente di fare la differenza anche quando non riesce ad andare sopra al muro avversario di svariati centimetri. Lo schiacciatore dell'Itas Trentino salirà di colpi nei mesi a venire, mostrando il suo volto migliore ai prossimi Mondiali: di questo, ne siamo certi. Infine, migliorato tantissimo e sempre in controllo, anche quando il rally sembra decisamente complicato da risolvere. pallonetti tattici, diagonali intelligenti in contro-tempo, grande senso del posizionamento a muro e tanto lavoro anche in ricezione: ormai il martello calabrese è punto di riferimento anche per l'Italvolley, oltre che per il suo club. Giovedì 7 luglio 2022, alle ore 14:00 italiane, sfida all'Iran per saggiare ulteriormente il potenziale di questa Nazionale e migliorare il ruolino di marcia Azzurro. Innanzitutto, il, il quale si conferma in un buon momento di forma dopo essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno falcidiato negli ultimi anni. Russo è uno di quei centrali che sta cominciando a sperimentare uncapace di mandare in tilt le ricezioni avversarie, anche se oggi una situazione simile la prova anche il compagno al centro della rete, ovvero. Oltre a loro, innegabile che i protagonisti di questo successo siano, ancora una volta, i volti più noti del nuovo corso pallavolistico tricolore., come già anticipato, gioca una partita praticamente perfetta: il fallo di doppia in palleggio nel 2° set (16-18) è una di quelle rarità che testimoniano la grandezza di unnella storia contemporanea di questo sport, capace di fare pressoché tutto sopra un taraflex. Alessandro Michieletto è invece, patendo un po' anche in ricezione nel 3° set, magli consente di fare la differenza anche quando non riesce ad andare sopra al muro avversario di svariati centimetri. Lo schiacciatore dell'Itas Trentino salirà di colpi nei mesi a venire, mostrando ilai: di questo, ne siamo certi. Infine, Daniele Lavia . Si sprecano ormai gli aggettivi utilizzati per descrivere un giocatore, anche quando il rally sembra decisamente complicato da risolvere. pallonetti tattici, diagonali intelligenti in contro-tempo, grande senso del posizionamento a muro e tanto lavoro anche in ricezione: ormai il martello calabrese è, oltre che per il suo club. Giovedì, alleitaliane, sfida all'per saggiare ulteriormente il potenziale di questa Nazionale e migliorare il ruolino di marcia Azzurro.

Il tabellino

Bulgaria - Italia 0-3 (15-25; 20-25; 23-25)

Bulgaria : Karyagin 2, Chavdarov 3, Kolev 2, Atanasov 14, Gotsev 4, Dimitrov n.e., Seganov, Asparuhov, Parapunov 5, V. Ivanov (L), Valchinov n.e., S. Ivanov n.e., Petkov n.e., Nikolov 11. All . Jeliazkov.

: Karyagin 2, Chavdarov 3, Kolev 2, Atanasov 14, Gotsev 4, Dimitrov n.e., Seganov, Asparuhov, Parapunov 5, V. Ivanov (L), Valchinov n.e., S. Ivanov n.e., Petkov n.e., Nikolov 11. . Jeliazkov. Italia: Cavuto n.e., Michieletto 12, Giannelli 7, Balaso (L), Sbertoli, Zaytsev n.e., Bottolo n.e., Cortesia n.e., Galassi, Lavia 12, Romanò 13, Anzani 3, Russo 7, Scanferla (L) n.e. All. De Giorgi.

