Archiviato Pechino 2022, ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino . Il circo bianco si sposta nuovamente nelle Alpi per un weekend all'insegna dello slalom (uomini) e della discesa libera (donne).

Si parte da Garmisch con lo slalom maschile, gara che ha regalato spettacolo a volontà in stagione, ma nel quale nessuno è riuscito a confermarsi più di una volta sul gradino più alto del podio. La prima delle due prove del fine settimana tra i pali stretti potrebbe spezzare questo incantesimo, in questo caso il fresco , gara che ha regalato spettacolo a volontà in stagione, ma nel quale nessuno è riuscito a confermarsi più di una volta sul gradino più alto del podio. La prima delle due prove del fine settimana tra i pali stretti potrebbe spezzare questo incantesimo, in questo caso il fresco campione olimpico Noel partirebbe favorito, anche se gli italiani sperano possa prolungarsi la striscia iscrivendosi all'albo, presumibilmente, con uno tra Vinatzer, Razzoli e Sala.

Ad

è intenzionata a difendere la leadership della classifica di discesa dalla minacciosa Corinne Suter, che recentemente le ha soffiato il titolo olimpico. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale, si parte dalle 9:30 con gli uomini. A Crans Montana invece Sofia Goggia dalla minacciosa Corinne Suter, che recentemente le ha soffiato il titolo olimpico. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale, si parte dalle 9:30 con gli uomini.

Garmisch-Partenkirchen Run of the day, Huetter e Brignone: che battaglia al millimetro 30/01/2022 A 19:22

Gloria, dolore e rinascita: l'immortale leggenda di Sofia Goggia

9:20 - Azzurri in gara

Il settore maschile deve riscattare una deludentissima parentesi olimpica e proverà a farlo proprio dalla prova ai pali stretti con tre possibili carte da podio: Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Assente Manfred Moelgg per Covid.

I pettorali dei sette azzurri presenti oggi: 10 Vinatzer, 12 Razzoli, 20 Sala, 29 Maurberger, 34 Gross, 41 Liberatore, 66 Katslunger.

9:10 - Tra poco inizia lo slalom maschile

Amiche ed amici di Eurosport, benvenuti! Nuovo weekend all'insegna dello sci alpino, torna la Coppa del Mondo. Non si gareggiava dal 2010 in slalom a Garmisch-Partenkirchen, dopo 12 anni gli uomini tornano sulla pista "Gudiberg". Prima manche in programma alle 9:30.

Segui la prima manche di slalom maschile on demand

Premium Sci alpino Garmisch Partenkirchen | Slalom uomini (1a manche) 09:15-10:55 Live

Garmisch-Partenkirchen Super G, la Coppa è matematicamente italiana 30/01/2022 A 13:33