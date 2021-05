Il numero 1 del mondo ha risposto alla domanda di Diego Nargiso e con una provocazione ha voluto mettere un punto al tormentone degli ultimi anni. In realtà, lui stesso sa benissimo che si continuerà a parlare di quando, come e perché la Next Gen scalzerà dal trono la vecchia guardia. Questo momento, però, non è ancora arrivato.

Djokovic: "Next Gen? Non mi interessa. Noi siamo ancora qui"

In una logica di gestione delle energie fisiche e mentali, è fisiologico che "i grandi vecchi" possano prendersi delle pause. L'ha dimostrato Roger Federer e man mano anche Rafa Nadal e Novak Djokovic scopriranno una nuova routine. Questo è l'unico modo per allungare la carriera in una disciplina così massacrante. Negli spazi lasciati vuoti s'inseriranno le nuove leve, a partire - ce lo auguriamo - dagli italiani ma sono ancora i soliti noti a tenere in mano in gioco. La differenza è nella testa di questi campioni che hanno reso normale quello che normale non è: vincere sempre.

Volevo questa vittoria perché voglio vincere sempre, in ogni partita e in ogni torneo. So che non sarà sempre possibile, ma la passione e la motivazione sono sempre le stesse [Rafa Nadal]

sette tornei vinti perché chi commette l'errore di non giustiziare il toro ferito, poi può fare una brutta fine. Parole e musica del mancino di Manacor, colui che ha trasformato la vittoria in magnifica ossessione. La doppia cifra di trofei non gli bastava al Roland Garros, Barcellona e Monte Carlo: Roma doveva aggiungersi alla lista del più grande giocatore mai ammirato sulla terra battuta . Si è trovato spalle al muro tante volte in carriera e ha portato a casa 16 successi in partite in cui ha dovuto annullare uno o più match point all'avversario. Tra queste ci sonoperché chi commette l'errore di non giustiziare il toro ferito, poi può fare una brutta fine.

TORNEO AVVERSARIO TURNO MP SALVATI Roma 2006 Federer Finale 2 Indian Wells 2009 Nalbandian Ottavi 5 Tokyo 2010 Troicki Semifinale 2 Rio 2014 Andujar Semifinale 2 Pechino 2017 Pouille Sedicesimi 2 Barcellona 2021 Tsitsipas Finale 1 Roma 2021 Shapovalov Ottavi 2

In fondo, è sufficiente guardare i tornei che contano dove i Big 3 vantano distanze siderali dagli umani: si allungheranno la carriera tentando di chiudere più rapidamente lo scambio e affidandosi a un vincente, magari anche a costo di perdere il punto, aiutati dalla prima di servizio come Federer insegna. La riprova l'avremo ancora una volta negli Slam, cominciando dal Roland Garros e da Wimbledon, dove sarà ancora più difficile per i ragazzi battere i tre totem al meglio dei cinque set.

Nadal vuole il record assoluto di Slam, Djokovic accorciare sui due antagonisti e lo svizzero riprendere da dove aveva lasciato in uno sciagurato pomeriggio di luglio di due anni fa. Insomma, tre campioni del genere, affamati anche quando giocano a carte, hanno ancora grandi stimoli per dilatare quel limite temporale che ha reso normale qualcosa di straordinario.

Novak Djokovic - totale 59: 18 Slam, 5 ATP Finals, 36 Masters 1000, 0 ori olimpici in singolare

Rafa Nadal - totale 57: 20 Slam, 0 ATP Finals, 36 Masters 1000, 1 oro olimpico in singolare

Roger Federer - totale 54: 20 Slam, 6 ATP Finals, 28 Masters 1000, 0 ori olimpici in singolare

