Roger Federer. Con l’elvetico Rafa Nadal. Il fuoriclasse maiorchino, capace di trionfare nel 2022 sia Per 19 anni consecutivi – dal 2003 al 2021 - c’era sempre stato un uomo solo al comando della classifica del giocatore più amato dei fan del tennis: ça va san dire,. Con l’elvetico fuori dal circuito , a succedergli nella graduatoria dei giocatori più amati dai fan ATP, per la prima volta è toccato a. Il fuoriclasse maiorchino, capace di trionfare nel 2022 sia all’Australian Open che al Roland Garros , ha sbaragliato la concorrenza del sondaggio organizzato dall’ATP.

Nei riconoscimenti di fine anno dell’ATP, Nadal si era già assicurato il titolo di miglior debuttante, giocatore più migliorato, tennista ad aver realizzato la miglior rimonta, premio fairplay ma mai aveva ottenuto la statuetta di più amato di beniamino n°1 dei fan del tennis. Ma con Roger fuori dai giochi dopo il suo ritiro e l’emozionante addio in Laver Cup , il testimone è passato all’amico e rivale di una vita, Rafa che ha ringraziato i fan con un breve ma sentito messaggio.

Sono super felice di essere stato premiato come 2022 Fans Favorite Player. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto, non solo per questo premio, ma specialmente per l'incoraggiamento che ricevo in qualsiasi città del mondo in cui vado. Significa molto per me, per questo vi dico un grande grazie”.

Oltre alla leggenda di Manacor, i tifosi hanno incoronato anche la loro coppia di doppio preferita del 2022. Si tratta di Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, vincitori dell’Australian Open che quest’anno hanno certamente contribuito ad aumentare l’interesse verso questa disciplina.

