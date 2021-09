Jannik Sinner ha la possibilità di eguagliare il proprio miglior risultato personale in uno Slam: per farlo dovrà battere il numero 4 al mondo Alexander Zverev, proprio lo stesso avversario battuto agli ottavi di finale del Roland Garros 2020: i quarti di finale degli US Open 2021 sono sempre più vicini, ma sul cammino dell'altoatesino c'è uno degli avversari più temibili dell'intero tabellone. Sinner, dalla sua, vanta quel ha la possibilità di eguagliare il proprio miglior risultato personale in uno Slam: per farlo dovrà battere il numero 4 al mondo, proprio lo stesso avversario battuto agli ottavi di finale del Roland Garros 2020: i quarti di finale deglisono sempre più vicini, ma sul cammino dell'altoatesino c'è uno degli avversari più temibili dell'intero tabellone. Sinner, dalla sua, vanta quel precedente pesantissimo proprio contro il tedesco, una vittoria che nel 2020 gli era valsa l'approdo ai quarti dell'Open di Francia. Dall'altra parte, Sascha Zverev vuole confermasi a New York dopo la finale raggiunta nella scorsa edizione : all'orizzonte un match tutto da vivere.

Sinner-Zverev, a che ora in campo e dove vederla

L'altoatesino, inserito nella parte alta del tabellone, scenderà in campo contro Alexander Zverev lunedì 6 settembre alle 18 nella sfida valida per gli ottavi di finale degli US Open.

Sinner-Zverev, sono due i precedenti

L'azzurro e il tedesco si sono già affrontati due volte nel corso degli ultimi anni: il precedente illustre è quello relativo al Roland Garros 2020, quando Sinner riuscì a imporsi contro Zverev con un netto 3-1 col punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3, riuscendo a strappare - nell'occasione - il pass per i quarti di finale dello Slam, qualcosa che potrebbe ripetersi anche in questo US Open. Il secondo precedente risale ad appena due settimane dopo la sfida di Parigi, sul cemento coperto dell'ATP di Colonia 2: in quell'occasione fu Zverev ad avere la meglio per 2-0 (7-6, 6-3).

Emozioni in vista

Non certo privo di brividi fin qui il percorso americano di Jannik Sinner: vittorie relativamente agevoli al primo e secondo turno rispettivamente contro Purcell e Svajda, estremamente dura la partita vinta al quinto set contro Monfils al terzo turno. Azzurro che, dopo un vantaggio iniziale di due set, non è riuscito a evitare la rimonta del francese, riuscendo comunque a non scomporsi e rimanere lucido per chiudere il match sul punteggio finale di 7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-4. Decisamente più lineare il percorso di Sascha Zverev: 3-0 al primo e secondo turno contro Querrey e Ramos, 2-1 contro Sock dopo i primi tre set prima del ritiro dell'americano che ha permesso al numero 4 al mondo di rifiatare ulteriormente. Chi accederà ai quarti di finale?

Il cammino di Jannik Sinner

Primo turno: Jannik Sinner b. Max Purcell 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 REPORT

Secondo turno: Jannik Sinner b. Zachary Svajda 6-3, 7-6, 6-7, 6-4 REPORT

Terzo turno: Jannik Sinner b. Gael Monfils 7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-4 REPORT

Il cammino di Alexander Zverev

Primo turno: Alexander Zverev b. Sam Querrey 6-4, 7-5, 6-2 REPORT

Secondo turno: Alexander Zverev b. Albert Ramos 6-1, 6-0, 6-3 REPORT

Terzo turno: Alexander Zverev b. Jack Sock 3-6, 6-2, 6-3, 2-1 rit. REPORT

