Nella WTCR Race of Germany, Nathanaël Berthon ha centrato un bel sesto posto in Gara 2.

Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport, che come Tom Coronel, Gilles Magnus e Frédéric Vervisch era al volante della nuovissima Audi RS 3 LMS, al Nürburgring Nordschleife ha portato avanti quello che è un continuo lavoro di sviluppo e raccolta dati della macchina tedesca.



Ecco perché il risultato ottenuto lungo i 25,378km dell'Inferno Verde soddisfa particolarmente il pilota belga.



"Non siamo davanti, ma stiamo lavorando e sono sicuro che ci arriveremo presto. Non possiamo tirare troppe conclusioni, eravamo su una pista troppo particolare", ha detto Berthon.



“Abbiamo visto che possiamo fare molto di più, ma le cose sono andate bene e non abbiamo commesso errori come team, piloti e ingegneri. In Gara 2 abbiamo chiuso sesti, che non è una vittoria, ma per noi è come lo fosse".

