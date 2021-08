Tom Coronel tornerà ad utilizzare la livrea gialla per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup all'Hungaroring.

L'olandese aveva una colorazione mimetica per la nuova Audi RS 3 LMS preparata dal Comtoyou DHL Team Audi Sport, che per la WTCR Race of Hungary del 20-22 agosto ritroverà la tonalità che utilizza dal 2015.



Dopo sei gare, Coronel è 16° in classifica e 2° nel WTCR Trophy con all'attivo un podio conquistato al MotorLand Aragón e reduce da due Top10 centrate nel TCR Europe a Spa-Francorchamps.

