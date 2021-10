Gabriele Tarquini si appresta ad affrontare le sue gare di casa del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il Campione 2018 sarà di scena all'Adria International Raceway il 6-7 novembre per il penultimo round dell'anno, ma non è convinto di avere un grande vantaggio sui 3,745km del tracciato veneto rispetto ai rivali.



“Abbiamo provato per un giorno ad inizio anno, ma hanno fatto così anche Audi, Honda e Lynk & Co, quindi non credo di avere vantaggi - ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Da allora l'asfalto è nuovo, hanno modificato alcuni cordoli e piccole cose che quindi ci pongono alla pari. Spero però ci siano tanti fan a fare il tifo per me, sarebbero di grande motivazione".

