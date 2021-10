Santiago Urrutia si è riscattato dopo una opaca prova nella WTCR Race of Czech Republic salendo sul podio del Circuit Pau-Arnos.

L'uruguagio aveva perso terreno nella classifica piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Autodrom Most, ma in Francia ha ottenuto un ottimo terzo posto con la sua Lynk & Co 03 TCR dietro al compagno di squadra Cyan, Yvan Muller, in Gara 2.



"Sono felice di finire sul podio dopo una gara molto dura", ha detto l'alfiere della Cyan Performance. "La [lotta per il titolo] è davvero serrata e tutti vogliono vincere. Credo fortemente nella squadra e sto puntando alla vittoria nella prossima gara".



Dopo 12 gare, Urrutia è sesto nella classifica provvisoria, 35 punti dietro al collega e Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher.

