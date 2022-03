Real Madrid-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 29° turno di Eurolega! per il secondo posto: Real e Olimpia condividerebbero, infatti, la stessa posizione in graduatoria con un record di 16-6. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il nostro LIVE-Blogging di, gara valida per il 29° turno di Eurolega! Con la nuova classifica che esclude i risultati delle squadre russe , si tratta di un vero e proprio scontro diretto: Real e Olimpia condividerebbero, infatti, la stessa posizione in graduatoria con un record di

Eurolega Milano nella tana di un Real Madrid ferito: sfida per il secondo posto 12 ORE FA

Primo quarto

4-2 al 2' - Il primo canestro porta la firma di Gabriel Deck, in svitamenteo dalla media. Risponde Hall in pull-up. Appoggio di Williams-Goss in contropiede dopo una stoppata di Yabusele su Delaney.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dal Real.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Troy Daniels, Nicolò Melli, Kyle Hines.

Lo starting-five scelto da coach Pablo Laso per il suo Real Madrid: Nigel Williams-Goss, Alberto Abalde, Gabriel Deck, Guerschon Yabusele, Walter Tavares.

I 12 a roster per l'Olimpia Milano in questa serata: Delaney, Baldasso, Grant, Daniels, Hall, Alviti, Bentil, Melli, Ricci, Mitoglou, Tarczewski, Hines

Sergio Rodriguez ha chiesto di non partire per la trasferta di Madrid (squadra di cui è grandissimo ex) per motivi personali. Al suo posto, ci sarà Tommaso Baldasso nei 12, reduce dalla sua miglior partita stagionale Assenza importante per Milano:ha chiesto di non partire per la trasferta di Madrid (squadra di cui è grandissimo ex) per motivi personali. Al suo posto, ci sarànei 12, reduce dalla sua miglior partita stagionale nella vittoria in campionato di domenica a Tortona

