underdog un po' ci piace. Siamo arrivati qui a fari spenti, Non facciamoci facili illusioni. La Francia è forte, seria candidata per mettersi una medaglia al collo. Così come tutte le altre squadre che avremmo potuto incrociare nei quarti di finale. Partiamo da sfavoriti, ma non da battuti. Anche perché, a dirla tutta, questo ruolo diun po' ci piace. Siamo arrivati qui a fari spenti, sgambettando la Serbia a Belgrado e facendo il nostro nella prima fase, sfiorando un potenziale 3/3 se non avessimo sofferto un paio di passaggi a vuoto di troppo contro l'Australia

In questo stranissimo cammino di avvicinamento a Tokyo, segnato dal grosso ricambio generazionale, forfait importanti di grandi veterani e da un'operazione di assemblamento diluita lungo un mese intero, abbiamo immagazzinato una grande certezza. Siamo un gruppo straordinario. Uno spogliatoio che, a livello di coesione, non ha nulla da invidiare a quello del mitico argento di Atene 2004. Siamo una squadra molto più forte di quello che direbbe la carta. Con tanti protagonisti pronti a salire di colpi e a sorprendere. Non abbiamo un vero grande go-to-guy (stanti anche le condizioni fisiche precarie di Danilo Gallinari), non siamo particolarmente fisici, ma abbiamo una versatilità forse unica fra tutte le squadre del torneo.

Giochiamo bene. L'impronta data da coach Meo Sacchetti è chiara. Quando riusciamo a correre, ad aprire il campo e a innescare i tiratori, siamo pericolosissimi per tutti un basket moderno, frizzante, brillante, rapido, "sacchettiano" sotto tanti aspetti, ma sarebbe sbagliato fermarci qui. Perché siamo altrettanto forti dietro. È lì che abbiamo fatto la differenza, in tutte le vittorie. A Belgrado contro la Serbia, Siamo atletici, dinamici, aggressivi sul pallone, pronti a cambiare su tutti i blocchi e a ruotare dal lato debole, orchestrati dalla sapienza tattica di Nik Melli nel cuore dell'area. Sono queste le armi che ci hanno portato fin qui, ed è questo l'arsenale cui dovremo continuare ad attingere anche nella fase a eliminazione diretta. . L'impronta data da coach Meo Sacchetti è chiara. Quando riusciamo a correre, ad aprire il campo e a innescare i tiratori, siamo pericolosissimi per tutti (cit. coach Sergio Scariolo) . Giochiamo, "sacchettiano" sotto tanti aspetti, ma sarebbe sbagliato fermarci qui.È lì che abbiamo fatto la differenza, in tutte le vittorie. A Belgrado contro la Serbia, all'esordio contro la Germania , tenendola a secco per metà del quarto periodo, nel match decisivo contro la Nigeria , senza punti per sette minuti dell'ultimo quarto.orchestrati dalla sapienza tattica dinel cuore dell'area. Sono queste le armi che ci hanno portato fin qui, ed è questo l'arsenale cui dovremo continuare ad attingere anche nella fase a eliminazione diretta.

ha talento ed esperienza, ricca di giocatori NBA e di alto livello in Eurolega. È una squadra multiforme. Può essere fisica, pronta a schierare tre torri con Rudy Gobert, Vincent Poirier e Moustapha Fall, ma anche in grado di adattarsi a una pallacanestro più dinamica, con Nicholas Batum da 4 tattico e tre esterni puri. Contro gli States ha funzionato con entrambi gli assetti. E la Francia? Ci troviamo ad affrontare una squadra imbattuta, capace di piegare anche gli Stati Uniti all'esordio . Vero, era una partita particolare, con il Team USA assemblatosi in maniera definitiva soltanto una manciata di ore prima della palla a due, e deciso da una serie di episodi in un finale da cineteca. Ma la Francia, ricca di giocatori NBA e di alto livello in Eurolega.. Può essere, pronta a schierare tre torri con Rudy Gobert, Vincent Poirier e Moustapha Fall, ma anche in grado di adattarsi a, con Nicholas Batum da 4 tattico e tre esterni puri. Contro gli States ha funzionato con entrambi gli assetti.

Può farci male attaccando il verniciato, dove può contare su un altro giocatore tecnico e fisico come Guerschon Yabusele, ma la potenza di fuoco maggiore è sul perimetro, con quel trittico di esterni trattatori-realizzatori di qualità assoluta: Nando De Colo (13.3 punti, 6.0 assist), Evan Fournier (17.3 punti, eroe nella vittoria sugli States) e Thomas Heurtel (10.7 punti, 3.0 assist), pronto a dare sostanza dalla panchina con le sue letture straordinarie sul pick'n'roll. La Francia ha gli uomini per segnare scariche di punti ma anche per asfissiarci nella metacampo difensiva. Gobert è un tre-volte Miglior Difensore dell'NBA (2018, 2019 e 2021), Fall un sostituto all'altezza, e Batum, Luwawu-Cabarrot e Ntilikina esterni che hanno fatto delle qualità nella propria metacampo il piatto forte delle rispettive carriere.

Ce la giochiamo. Senza pressione, senza paura e a testa alta. Consci del fatto che, in ogni caso, saremo stati protagonisti di una cavalcata straordinaria. L'appuntamento è per martedì 3 luglio, ore 10.20, LIVE su Eurosport Player e Discovery Plus.

