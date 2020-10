JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman

Juventus-Barcellona si giocherà mercoledì 28 ottobre all'Allianz Stadium di Torino (Italia). Calcio d'inizio alle ore 21:00 italiane. La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). E' prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo per gli abbonati di Sky.