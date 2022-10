Napoli di questi mesi è una macchina perfetta, persino migliore di alcuni top club europei. Qualificazione agli ottavi ottenuta con due giornate d’anticipo e primo posto in Serie A. Tutto fila liscio, la squadra gioca bene, domina quasi sempre e prende a schiaffi le avversarie, grandi o piccole che siano. Ciò che differenzia questa formazione da quella degli anni passati, e che rende unico il gruppo di sono già 16 i giocatori che hanno segnato almeno una rete su 23 impiegati (Meret escluso). Contro i Rangers, il tecnico ha fatto riposare Osimhen e Kvaratskhelia, ed è finita comunque 3-0. Perché 5 vittorie su 5 nel girone di Champions League , 12 successi consecutivi considerando tutte le competizioni. Ildi questi mesi è una macchina perfetta, persino migliore di alcuni top club europei. Qualificazione agli ottavi ottenuta con due giornate d’anticipo e primo posto in Serie A. Tutto fila liscio, la squadra gioca bene, domina quasi sempre e prende a schiaffi le avversarie, grandi o piccole che siano. Ciò che differenzia questa formazione da quella degli anni passati, e che rende unico il gruppo di Spalletti , è che tutti i componenti della rosa sono importanti. L’allenatore sin qui è stato capace di dare a ciascuno il suo spazio con numerose rotazioni. Titolare o panchinaro, nessuna differenza: chi gioca è decisivo. Con prestazioni importanti e con i gol. Infatti(Meret escluso). Contro i Rangers, il tecnico ha fatto riposare, ed è finita comunque 3-0. Perché si è scatenato Simeone , che in Europa ha dimostrato di avere sempre una fame speciale. Due reti del Cholito in 5’ e match in archivio. 4 centri nelle prime 4 presenze in Champions League. L’unico argentino a vantare questi numeri è il papà Diego. E il calcio da quelle parti ha prodotto numerosi campioni.

IL CHOLITO SI STA CONFERMANDO

Hellas Verona alla ricerca di un profilo adatto a sostituire Andrea Petagna e con un’operazione che Cagliari nel 2020/21 era stato un flop, guadagnandosi l’etichetta di giocatore scarso. E si sa che per cancellare il passato meno lucente, serve tempo e, per un attaccante, sono necessarie anche tante reti. Così il Cholito ha iniziato a lavorare duro per la redenzione, ha trovato beneficio anche nella meditazione (lo ha raccontato in alcune interviste), e sotto la guida di Tudor ha ritrovato se stesso. La nuova esperienza in Campania è cominciata come era terminata quella in Veneto. Gol, gol e ancora gol. 2 in Serie A, di cui uno che pesa come un macigno a San Siro 6 reti con appena 9 tiri in porta, molte da subentrato (solo 367 minuti in 10 presenze). Il Napoli in estate ha bussato alla porta dell’alla ricerca di un profilo adatto a sostituire Andrea Petagna e con un’operazione che al momento è costata appena 3,5 milioni si è aggiudicato un ottimo centravanti. 17 gol in Serie A con i gialloblu (record personale) erano un ottimo biglietto da visita per l’argentino. Tuttavia, nelle stagioni precedenti il suo rendimento era stato altalenante ed in particolare anel 2020/21 era stato un flop, guadagnandosi l’etichetta di giocatore scarso. E si sa che per cancellare il passato meno lucente, serve tempo e, per un attaccante, sono necessarie anche tante reti. Così il Cholito ha iniziato a lavorare duro per la redenzione, ha trovato beneficio anche nella meditazione (lo ha raccontato in alcune interviste), e sotto la guida di Tudor ha ritrovato se stesso. La nuova esperienza in Campania è cominciata come era terminata quella in Veneto. Gol, gol e ancora gol. 2 in Serie A, di cui uno che pesa come un macigno a San Siro contro il Milan . 4 in Champions League. In tutto sono, molte da subentrato (solo 367 minuti in 10 presenze).

Giovanni Simeone esulta durante Napoli-Rangers - Champions League 2022-23 Credit Foto Imago

Ed infatti la media recita 1 gol ogni 62’. Il numero 18 di Spalletti si sta quindi confermando ad alti livelli ed ormai i critici sono sempre meno. Killer instinct, intelligenza nei movimenti senza palla (soprattutto dentro l’area di rigore avversaria), dinamismo e forza nei duelli corpo a corpo. Queste le principali caratteristiche con cui sta contribuendo ai successi del Napoli. E’ instancabile, in campo copre grandi porzioni con un impegno encomiabile senza palla. Un giocatore che eccelle per intensità, e che in pochi mesi sta convertendo i cuori dei tifosi. Prima era l’autore della tripletta in Fiorentina-Napoli della stagione 2017/18, la partita in cui i partenopei persero lo Scudetto. Ora è un altro degli eroi acclamati che fanno sognare ad occhi aperti. E ha numeri incredibili. E’ il leader del nostro campionato per NpxG (quindi esclusi i penalty) con 6,3 ed è 3° in questo tra le top-5 leghe europee. In Champions League si trova in alto in numerose graduatorie. 4° dietro ad Haaland, Raspadori e Salah per media gol (1 ogni 61’); 3° dietro ad Haaland e Raspadori per i gol non su rigore ogni 90’ (1,48); 2° dietro al bomber del City per xG ogni 90’ (1,01); 4° in NpXG (2,7); infine, 3° per tiri in porta ogni 90’ (2,59).

I NUMERI DI SIMEONE - STAGIONE 2022/23

Presenze totali 10 Gol totali 6 Min. giocati totali 367 Media gol x min. totale 1 gol ogni 62' Gol/tiro in porta SERIE A 1,00 (1°) Media gol x min. SERIE A 1 ogni 63' (2°) NpXG SERIE A 6,3 (1°) Media gol UCL 1 gol ogni 61' (4°) Gol non su rigore/90' UCL 1,48 (3°) XG/90' UCL 1,01 (2°) NpXG UCL 2,7 (4°) Tiri in porta/90' UCL 2,59 (3°)

Fonte Fbref.com / Dati Opta

SCALONI, CI STAI PENSANDO?

Venerdì il c.t. dell’Argentina, Lionel Scaloni, comunicherà la lista dei pre-convocati per i Mondiali in Qatar, che avranno inizio il 20 novembre. Le indiscrezioni dicono che si tratterà di un elenco di una cinquantina di nomi (o forse solo 40), e tra questi dovrebbe figurare anche quello di Giovanni Simeone. Il diretto interessato nella conferenza stampa post partita del match contro i Rangers ha concesso un commento forse affrettato. “Sì, sono contento per questa convocazione, è speciale”, ha affermato l’attaccante del Napoli, che ha aggiunto: “Conferma quello che ho sempre creduto e ora che sono nei 40 dimostrerò a Scaloni che sono pronto per esserci, mi piacerebbe tantissimo dare una mano al bel gruppo della nazionale”. In realtà però non c’è la certezza che il centravanti di Spalletti sarà preso in considerazione per la rassegna iridata, e poi comunque dovrebbe “sopravvivere” alla scrematura finale. Soltanto 26 giocatori infatti partiranno per il Medio Oriente.

Giovanni Simeone esulta durante Ajax-Napoli - Champions League 2022-23 Credit Foto Imago

In tutto ha disputato appena 5 gare di cui una sola da titolare. Che il suo profilo sia tornato in discussione è segno di una crescita importante nell’ultimo periodo, come i numeri testimoniano. Sarebbe già un bel risultato se fosse nei 40-50 della pre-selezione. Ma siamo sicuri che non possa trovare spazio nei 26? L’Argentina è sicuramente tra le nazionali più forti e in attacco ha nomi spaventosi. Tuttavia, tolti Lautaro Martinez e Julian Alvarez ci sono dei casi dubbi. Di Maria e Dybala sono alle prese con un infortunio, con il romanista che rischia addirittura di non recuperare per tempo. Joaquin Correa all’Inter non sta brillando e gioca poco. Il Papu Gomez è ancora a secco di gol in un Siviglia in crisi. Lucas Boye (Elche) è lontano dalla condizione migliore. Nico Gonzalez è ancora ai box. Certo, Simeone sarebbe l’ultima punta centrale e se andasse in Qatar probabilmente giocherebbe pochi minuti. Tuttavia, un attaccante così in forma potrebbe sempre tornare utile. Scaloni è avvisato. Il Cholito, che ha esordito proprio con Scaloni nel settembre 2018, non è nel giro della Selección dall’ottobre 2020 quando venne chiamato per una sfida con l’Ecuador che guardò dalla panchina.. Che il suo profilo sia tornato in discussione è segno di una crescita importante nell’ultimo periodo, come i numeri testimoniano. Sarebbe già un bel risultato se fosse nei 40-50 della pre-selezione. Ma siamo sicuri che non possa trovare spazio nei 26? L’Argentina è sicuramente tra le nazionali più forti e in attacco ha nomi spaventosi. Tuttavia, tolti Lionel Messi ci sono dei casi dubbi.sono alle prese con un infortunio, con il romanista che rischia addirittura di non recuperare per tempo.all’Inter non sta brillando e gioca poco. Ilè ancora a secco di gol in un Siviglia in crisi.(Elche) è lontano dalla condizione migliore.è ancora ai box. Certo, Simeone sarebbe l’ultima punta centrale e se andasse in Qatar probabilmente giocherebbe pochi minuti. Tuttavia, un attaccante così in forma potrebbe sempre tornare utile. Scaloni è avvisato.

GLI ALTRI ATTACCANTI DELL'ARGENTINA

Nome Club Gol Assist Presenze e min. Lautaro Martinez Inter 7 4 16 / 1286' Lionel Messi PSG 11 12 16 / 1402' Angel Correa Atletico 3 1 16 / 541' Paulo Dybala Roma 7 2 11 / 795' Emiliano Buendia Aston Villa 1 1 13 / 529' Julian Alvarez Man. City 4 0 15 / 565' Lucas Ocampos Ajax 0 0 6 / 114' Nico Gonzalez Fiorentina 4 0 10 / 389' Joaquin Correa Inter 2 3 14 / 454' Erik Lamela Siviglia 3 0 14 / 930' Angel Di Maria Juventus 1 4 7 / 333' Lucas Boyé Elche 1 2 9 / 517'

Fonte: Transfermarkt

Spalletti: "Un aggettivo per i miei? 'Bravi', aspettiamo per i superlativi"

