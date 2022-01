Limbe, in Camerun, è stato teatro nel pomeriggio di tanti errori e disavventure in queste ultime partite della prima giornata della fase a gironi. Si è partiti con Tunisia-Mali, vinta dalla Nazionale maliana Janny Sikazwe ne ha combinate di ogni, Mauritania-Gambia c'è qualcosa che è andato sorto... È successo davvero di tutto in questo day 4 di Coppa d'Africa. Lo stadio di, in Camerun, è stato teatro nel pomeriggio di tanti errori e disavventure in queste ultime partite della prima giornata della fase a gironi. Si è partiti con, vinta dalla Nazionale maliana grazie al calcio di rigore di Koné . Ma l'arbitrone ha combinate di ogni, prima fischiando la fine all'86' poi, accortosi dell'errore, ha fatto ricominciare, fischiando comunque la fine all'89'43'' . Tra le proteste dei giocatori della Tunisia e l'ingresso in campo della sicurezza , la partita successiva è stata posticipata di 45 minuti (si giocava nello stesso stadio). Beh anche inc'è qualcosa che è andato sorto...

Mauritania. La Nazionale guidata da Didier Gomes Da Rosa non si è potuta 'caricare' prima della partita perché... Non è partito mai l'inno nazionale. Partita sentita anche per noi italiani, visto che nel Gambia ci sono ben 4 giocatori di Serie A tra Darboe, Barrow e i due Colley, ma ci siamo davvero rimasti male per la. La Nazionale guidata da Didier Gomes Da Rosa non si è potuta 'caricare' prima della partita perché... Non è partito mai l'inno nazionale.

"Ecco gli inni": ma quello della Mauritania non parte mai...

Limbe Stadium. Sono stati effettuati ben tre tentativi, nei primi due casi non è partita nessuna traccia, alla terza prova è stato mandato l'inno vecchio poi fermato. A quel punto si è passati, con molto imbarazzo, all'inno del Gambia che invece non ha avuto intoppi. Ebbene sì, nonostante l'annuncio dello speaker dello stadio, l'inno ufficiale della Mauritania (il Belâda l-obâte l-hodâte l-kerâm, qui se volete ascoltarlo ) non è mai risuonato al. Sono stati effettuati ben tre tentativi, nei primi due casi non è partita nessuna traccia, alla terza prova è stato mandato l'inno vecchio poi fermato. A quel punto si è passati, con molto imbarazzo, all'inno del Gambia che invece non ha avuto intoppi.

