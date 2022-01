Algeria. La Nazionale di Djamel Belmadi punta a uno storico bis che nella competizione non arriva dalla doppietta dell'Egitto (2008-2010). La squadra di Bennacer e Ounas comincerà la sua avventura contro Sierra Leone, poi tocca proprio all'Egitto di Salah che se la vedrà contro la Nigeria. Nelle Super Aquile manca la stessa Osimhen, Dopo i successi, di misura, di Marocco , Senegal, Gabon e Guinea, il day 3 della Coppa d'Africa 'accoglie' i campioni in carica dell'. La Nazionale di Djamel Belmadi punta a uno storico bis che nella competizione non arriva dalla doppietta dell'Egitto (2008-2010). La squadra dicomincerà la sua avventura contro Sierra Leone, poi tocca proprio all'Egitto diche se la vedrà contro la Nigeria. Nellemanca la stessa Osimhen, che già guarda al ritorno in Serie A , ma non mancherà lo spettacolo. Capiremo sin da subito chi vincerà questa Coppa d'Africa?

Il programma delle gare

-martedì 11 gennaio, ore 14: Algeria-Sierra Leone al Japoma Stadium di Douala (commento Andrea Distaso);

-martedì 11 gennaio, ore 17: Nigeria-Egitto al Roumdé Adjia Stadium di Garoua (commento Alessandro Lettieri);

-martedì 11 gennaio, ore 20: Sudan-Guinea Bissau al Roumdé Adjia Stadium di Garoua (commento Federico Zanon);

Da Bennacer a Ounas: tutti gli italiani in campo

Algeria Campione in carica che se la vedrà alla prima giornata contro Sierra Leone. Non un impegno clamoroso per la squadra di Bennacer che dovrà subito dimostrare di voler centrare Ounas. L'esterno del Napoli non è tra i titolari, ma ha scalato già diverse posizioni nelle gerarchie della Nazionale di Djamel Belmadi. C'è un 'italiano' anche nel Sierra Leone: è stato appena convocato Augustus Kargbo, attaccante del Crotone dopo l'infortunio dell'ultimo minuto di Alhassan Koroma. Fa il suo debutto l'Campione in carica che se la vedrà alla prima giornata contro. Non un impegno clamoroso per la squadra diche dovrà subito dimostrare di voler centrare il secondo successo consecutivo nella competizione . Oltre a Bennacer (Milan), miglior giocatore della passata edizione, tra gli 'italiani' troviamo anche. L'esterno del Napoli non è tra i titolari, ma ha scalato già diverse posizioni nelle gerarchie della Nazionale di Djamel Belmadi. C'è un 'italiano' anche nel Sierra Leone: è stato appena convocato, attaccante del Crotone dopo l'infortunio dell'ultimo minuto di Alhassan Koroma.

Ismael Bennacer, Algeria, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nigeria che ha sicuramente meno appeal Ola Aina (Torino) e Tyronne Ebuehi (Venezia). Saranno loro i primi avversari dell'Egitto di Salah. Nazionale con giocatori quasi tutti provenienti dal campionato egiziano a parte l'attaccante del Liverpool oltre a Elneny (Arsenal), Trézéguet (Aston Villa), Marmoush (Stoccarda), Mostafa Mohamed (Galatasaray) e l'ex Fiorentina e Perugia Hegazi che adesso gioca in Arabia Saudita. C'è poi lache ha sicuramente meno appeal dopo il forfait di Osimhen , ma le Super Aquile potranno comunque contare su(Torino) e(Venezia). Saranno loro i primi avversari dell'di. Nazionale con giocatori quasi tutti provenienti dal campionato egiziano a parte l'attaccante del Liverpool oltre a Elneny (Arsenal), Trézéguet (Aston Villa), Marmoush (Stoccarda), Mostafa Mohamed (Galatasaray) e l'ex Fiorentina e Perugiache adesso gioca in Arabia Saudita.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

