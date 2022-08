Torna in campo la Serie A, con la seconda giornata del campionato 22/23. Il Il Milan in trasferta a Bergamo, l'Inter ospita lo Spezia, la Juventus gioca lunedí a Genova contro la Sampdoria. Attenzione anche a Roma-Cremonese e Napoli-Monza. Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili delle 20 formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO

Data e ora: Sabato 20 agosto, ore 18:30

LUKIC OK, CASALE IN PANCHINA

Juric ritrova Buongiorno dietro e riabilita Lukic dopo le scuse. Vlasic o Linetty al posto dell’infortunato Miranchuk. Nella Lazio Casale va in panchina, favorito Patric. Pedro ancora out, in porta Provedel.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SALERNITANA

Data e ora: Sabato 20 agosto, ore 18:30

OCCHIO A EBOSELE, POSSIBILE CHANCE PER MAGGIORE

Partito Soppy, a destra nell’Udinese potrebbe esordire l’irlandese Ebosele. Davanti favorito Success in coppia con Deulofeu, visto che Beto resta lontano dalla miglior condizione. Masina o Perez dietro. Nella Salernitana Vilhena e Botheim giocano, il neo arrivato Maggiore si candida come mezz’ala.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

Data e ora: Sabato 20 agosto, ore 20:45

DIMARCO IN VANTAGGIO SU GOSENS, GOTTI CONFERMA TUTTI

Inzaghi ha un dubbio a sinistra, dove Dimarco appare in vantaggio su Gosens. Bastoni e Dumfries titolari. Nello Spezia stesso 11 che ha battuto l’Empoli. Bourabia in regia, Verde in coppia con Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LECCE

Data e ora: Sabato 20 agosto, ore 20:45

PINAMONTI DAL 1’, CEESAY CONFERMATISSIMO

Dionisi lancia Pinamonti dal 1’, mentre Ayhan rimane favorito su Erlic. Maxime Lopez rientra in regia. Nel Lecce 11 molto simile a quello che ha perso con l’Inter. In attacco Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FIORENTINA

Data e ora: Domenica 21 agosto, ore 18:30

LAMMERS CON DESTRO, VIOLA DA VALUTARE POST CONFERENCE LEAGUE

Zanetti insiste sulla coppia Lammers-Destro. Haas da valutare, dietro ok Luperto. Nella Fiorentina possibili cambi, tutto si capirà meglio dopo la Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MONZA

Data e ora: Domenica 21 agosto, ore 18:30

SIMEONE E RASPADORI IN PANCHINA, PETAGNA-CAPRARI DAL 1’

Spalletti conferma l’11 di Verona, con il tridente Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. I nuovi Simeone, Raspadori e Ndombele iniziano in panchina. Nel Monza coppia d’attacco Petagna-Caprari, occhio a Sensi in regia, Ranocchia confermato da mezz’ala.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

Data e ora: Domenica 21 agosto, ore 20:45

KOOPMEINERS DOVREBBE FARCELA, TONALI OK

Gasperini con il dubbio Koopmeiners, che si è allenato a parte. Ederson non recupera. In avanti Zapata e Muriel. Nel Milan ok Tonali, che rientra. Diaz favorito su De Ketelaere.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-VERONA

Data e ora: Domenica 21 agosto, ore 20:45

SANSONE CONFERMATO, LASAGNA-HENRY DAVANTI

Nel Bologna possibile Lykogiannis come terzo dietro, con Cambiaso alto a sinistra. Sansone e Soriano a supporto di Arnautovic. Nel Verona in attacco Lasagna e Henry, dubbi per il terzo dietro, visto che Ceccherini non sta bene. Pronto Retsos.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CREMONESE

Data e ora: Lunedì 22 agosto, ore 18:30

MOU CONFERMA I QUATTRO TENORI, DESSERS E OKEREKE IN COPPIA

Mourinho non cambia e schiera lo stesso 11 di Salerno. Dybala e Zaniolo a supporto di Abraham, Pellegrini arretrato. Nella Cremonese Quagliata a sinistra, Ascacibar in mezzo, Okereke fa coppia con Dessers davanti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS

Data e ora: Lunedì 22 agosto, ore 20:45

SABIRI E DJURICIC CONFERMATI, KOSTIC TITOLARE

Giampaolo dá fiducia a Caputo davanti e conferma anche Sabiri e Djuricic. Nella Juventus 4-3-3 con Cuadrado e Kostic ai lati di Vlahovic. McKennie mezz’ala, a sinistra Alex Sandro.

