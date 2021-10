Filippo Ganna cercherà di entrare ancor di più nella storia di questo sport. Dopo due anni di astinenza, infatti, Roubaix ospita un doppio evento nel mondo del ciclismo. Prima il ritorno della Parigi-Roubaix, ora addirittura i Mondiali di pista nel suo velodromo al coperto di Jean-Stablinski (lo STAB), a due passi da quello all'aperto dove ha trionfato Colbrelli qualche settimana fa Pippo Ganna che vuole confermarsi ad altissimi livelli in pista. Lui che è campione del mondo in carica nell'inseguimento individuale e che ha trascinato il quartetto al successo alle Olimpiadi nell'inseguimento a squadre ( Tutto pronto per l'inizio dei Mondiali di ciclismo su pista , quelli di Roubaix, dovecercherà di entrare ancor di più nella storia di questo sport. Dopo due anni di astinenza, infatti, Roubaix ospita un doppio evento nel mondo del ciclismo. Prima il ritorno della, ora addirittura i Mondiali di pista nel suo velodromo al coperto di, a due passi da quello all'aperto dove ha trionfatoqualche settimana fa in volata contro van der Poel e Vermeersch . Dopo la vittoria di Sonny Colbrelli, tocca ora ache vuole confermarsi ad altissimi livelli in pista. Lui che è campione del mondo in carica nell'inseguimento individuale e che ha trascinato il quartetto al successo alle Olimpiadi nell'inseguimento a squadre ( con tanto di record del mondo ). Rivali avvisati, dalla Danimarca al 'baffo' Ashton Lambie

Record al Giro, campione olimpico e campione del mondo

Giro d'Italia è riuscito a vincere entrambe le crono, anche con forature e sfortune varie, completando una serie di 5 successi consecutivi nelle prove contro al tempo nelle strade del Giro. Record assoluto nella storia della corsa rosa, Danimarca, impronosticabile alla viglia. Poi il ritorno su strada dopo Tokyo col 2° posto agli Europei? Poco male, perché due settimane dopo c'è stato il Mondiale e Ganna ha vinto ancora, indossando per Wout van Aert. Ganna arriva a questo ultimo appuntamento della stagione dopo un 2021 da incorniciare. Non ha vinto tutte le cronometro a cui ha partecipato ma, insomma, si è tolto le sue soddisfazioni. È vero, alle Olimpiadi non è salito sul podio nella prova a cronometro, non si è confermato campione nazionale italiano e non ha vinto gli Europei. Ma alè riuscito a vincere entrambe le crono, anche con forature e sfortune varie, completando una serie dinelle prove contro al tempo nelle strade del Giro. Record assoluto nella storia della corsa rosa, con Ganna che ha così battuto un certo Francesco Moser . Non solo, proprio alle Olimpiadi si è subito rifatto dopo il 5° posto nella crono, trascinando il quartetto ad uno splendido - quanto insperato - successo nell'inseguimento a squadre con tanto di record del mondo. Un oro in faccia alla, impronosticabile alla viglia. Poi il ritorno su strada dopo Tokyo col 2° posto agli Europei? Poco male, perché due settimane dopo c'è stato il Mondiale e Ganna ha vinto ancora, indossando per il secondo anno consecutivo la maglia iridata di campione del mondo con buona pace per

Tutte le cronometro del 2021 di Ganna

Competizione Piazzamento Etoile de Bessèges (10,74 km) 1° UAE Tour (13 km) 1° Tirreno-Adriatico (10,1 km) 3° Tour de Romandie (4,05 km) 9° Tour de Romandie (16,19 km) 10° Torino-Torino (8,6 km)* 1° Senago-Milano (30,3 km)* 1° Campionati nazionali italiani (45,7 km) 4° Olimpiadi Tokyo (44,2 km) 5° Europei (22,4 km) 2° Mondiali (43,4 km) 1°

*cronometro del Giro d'Italia 2021

Ganna ancora in trionfo: l'arrivo a Bruges per il bis d'oro

4° Mondiale consecutivo? Sarebbe record

dal 1997 (Benetton-Capelli-Citton-Collinelli), ma anche negli ultimi anni non siamo mai andati oltre il 3° posto. L'exploit è stato proprio alle Olimpiadi, ma adesso bisogna concretizzare questa crescita andandosi a prendere il successo iridato. Ganna, però, ha anche altri piani. Alle Olimpiadi non c'era come prova, ma il clou di questo Mondiale sarà l'inseguimento individuale. Lì non ci sono santi: Ganna è in assoluto il più forte del mondo. Lo dicono i risultati, con il corridore della Ineos che ha conquistato Roger Rivière e Guido Messina negli anni '50. Dovesse vincere ancora, farebbe una striscia record, cosa mai capitata neanche a Bradley Wiggins per dire. E poi sarebbe il suo quinto Mondiale, altro record. Con un titolo, infatti, Ganna sarebbe il più vincente di sempre della disciplina staccando il britannico Hugh Porter. Insomma, per TopGanna c'è un appuntamento con la storia da andare a conquistare a Roubaix. Ma adesso si torna in pista e Ganna sarà protagonista di due prove. Quella del quartetto azzurro, con il verbanese che proverà a trascinare ancora i suoi, questa volta verso il titolo mondiale. L'Italia non è campione del mondo della specialità, ma anche negli ultimi anni non siamo mai andati oltre il 3° posto. L'exploit è stato proprio alle Olimpiadi, ma adesso bisogna concretizzare questa crescita andandosi a prendere il successo iridato. Ganna, però, ha anche altri piani. Alle Olimpiadi non c'era come prova, ma il clou di questo Mondiale sarà. Lì non ci sono santi:. Lo dicono i risultati, con il corridore della Ineos che ha conquistato a Berlino il suo 4° titolo . Il terzo consecutivo, roba riuscita solo anegli anni '50. Dovesse vincere ancora, farebbe una striscia record, cosa mai capitata neanche aper dire. E poi sarebbe il suo quinto Mondiale, altro record. Con un titolo, infatti,della disciplina staccando il britannico. Insomma, perc'è un appuntamento con la storia da andare a conquistare a Roubaix.

I più vincenti di sempre ai Mondiali nell'inseguimento individuale

Corridore Titoli iridati vinti Filippo Ganna 4 Hugh Porter 4 Bradley Wiggins 3 Guido Messina 3 Leandro Faggin 3 Roger Rivière 3 Hans-Henrik Orsted 3 Robert Bartko 3

"Siamo su un altro pianeta con Ganna": rivivi la gara che gli ha regalato il 4° titolo iridato

La missione: andare sotto i 4 minuti

Ashton Lambie che gli ha già lanciato la sfida. Lo statunitense, lo scorso anno a Berlino, fu quasi ripreso da Ganna nella finale, una finale senza storia, ma in questo 2021 ha alzato l'asticella. Sì perché Lambie - proprio ad agosto (il 18) - ha fatto registrare il nuovo record del mondo in pista nei 4 km (la misura dell'inseguimento individuale). È stato 3'59''930. C'è chi non lo considera un record ufficiale, perché fatto registrare a Aguascalientes, in Messico, in quota dove tutto è più 'facile', ma Lambie ha fatto così sentire la sua presenza lanciando, appunto, il guanto di sfida. Sia l'americano che Ganna cercheranno di fare la storia: sfidarsi per il titolo mondiale e scendere entrambi sotto i quattro minuti. Non in quota, ma sul livello del mare come a Roubaix. Ma Ganna non vuole solo vincere, vuole stravincere. Il suo avversario saràche gli ha già lanciato la sfida. Lo statunitense, lo scorso anno a Berlino, fu quasi ripreso da Ganna nella finale, una finale senza storia, ma in questo 2021 ha alzato l'asticella. Sì perché Lambie - proprio ad agosto (il 18) - ha fatto registrare il nuovo record del mondo in pista nei 4 km (la misura dell'inseguimento individuale). È stato il primo uomo nella storia a scendere sotto i 4 minuti per completare 4 km in pista, con il tempo di. C'è chi non lo considera un record ufficiale, perché fatto registrare a, in Messico,dove tutto è più 'facile', ma Lambie ha fatto così sentire la sua presenza lanciando, appunto, il guanto di sfida. Sia l'americano che Ganna cercheranno di fare la storia: sfidarsi per il titolo mondiale e scendere entrambi sotto i quattro minuti. Non in quota, ma sul livello del mare come a Roubaix.

Il programma di Ganna ai Mondiali

Data/Orari Gara Mercoledì 20/10 dalle 13:00 Qualificazioni inseguimento a squadre Mercoledì 20/10 dalle 18:30 1° turno inseguimento a squadre Giovedì 21/10 dalle 18:00 Finale inseguimento a squadre Venerdì 22/10 dalle 13:00 Qualificazioni inseguimento individuale Venerdì 22/10 dalle 18:30 Finale inseguimento individuale

La giornata ricordo di Filippo Ganna a Berlino: suo il nuovo record del mondo nell'inseguimento

Come sta Ganna?

C'è però un però. Come sta Ganna? Il corridore verbanese, infatti, ha concluso la stagione su strada con la Gran Piemonte, dove lavorava per conto del suo compagno di squadra Hayter. Nel finale Ganna ha trovato una caduta, cosa che non gli ha permesso di presenziare alla Chrono des Nations, ultimo appuntamento dell'anno per i cronoman, quest'anno vinta dal campione europeo Küng. Ganna ha preferito declinare l'invito proprio per recuperare al meglio in vista di questi Mondiali di Roubaix dopo aver rimediato un'incrinatura alla costola. Una volta arrivato in ritiro con gli altri convocati di Marco Villa, infatti, Ganna lamentava dei dolori al costato ma, per fortuna, l'allarme è rientrato dopo un giorno di cure. Anzi, Ganna si è allenato molto bene in questi giorni, con un triplo obiettivo. Diventare campione del mondo in due prove diverse, e conquistare il nuovo record del mondo nell'inseguimento individuale. Progetti ambiziosi, progetti da Filippo Ganna.

