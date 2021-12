Premium Ciclismo su pista UCI Track Champions League | Londra 19:45-23:15 Live

Ore 19:55 - Katie Archibald e Harrie Lavreysen hanno quasi chiuso le classifiche relative a endurance femminile e velocità maschile, mentre Mora (endurance maschile) e Hinze (velocità femminile) dovranno sudare fino alla fine. Tutte le classifiche le trovate - Katie Archibald e Harrie Lavreysen hanno quasi chiuso le classifiche relative a endurance femminile e velocità maschile, mentre Mora (endurance maschile) e Hinze (velocità femminile) dovranno sudare fino alla fine. Tutte le classifiche le trovate qua

Ore 19:50 - Stasera sarà interessante vedere la risposta del fisico degli atleti dopo lo sforzo di ieri: è un backtoback!

Ore 19:45 - Gli highlights della tappa di ieri. Emma Hinze a terra, Miriam Vece in finale e Silvia Zanardi stabile al settimo posto.

A Londra è successo di tutto: Hinze per terra, Vece in finale. Gli highlights

Ore 19:40 - Il programma di serata? Come al solito saranno le discipline della velocità ad aprire l'evento, e toccherà quindi a Miriam Vece partire dalla Sprint. Poi, a seguire, spazio allo Scratch e alla Corsa ad eliminazione con Michele Scartezzini e Silvia Zanardi. Ecco tutti gli orari! - Il programma di serata? Come al solito saranno le discipline della velocità ad aprire l'evento,Poi, a seguire, spazio allo Scratch e alla Corsa ad eliminazione con

Ore 19:35 - Questa sera si chiuderà il discorso classifica generale, considerando l'annullamento della tappa di Tel Aviv. E, quindi, sarà compito di Lavreysen, Hinze e Archibald confermare la loro leadership nelle classifiche di velocità e endurance. Battaglia apertissima invece nell'endurance maschile, con Sebastian Mora e Gavin Hoover divisi uno dall'altro da pochissimi punti.

Ore 19:30 - Benvenuti a tutti gli amici di Eurosport da Carlofilippo Vardelli (Twitter: @sgavdio). Quest'oggi siamo di nuovo in diretta dalla Lee Valley VeloPark di Londra per la quarta e ultima tappa dell'UCI Track Champions League di pista. Mancano pochi minuti all'inizio delle gare, la prima italiana a scendere in pista sarà Miriam Vece.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

