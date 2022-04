Premium Ciclismo Freccia Vallone Uomini | 13:00-17:30

Dove vedere la Freccia Vallone in diretta tv e live streaming

La Freccia Vallone sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming, a partire dalle 13:00, per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Corsa difficile da interpretare e che non si risolve solo e soltanto col Mur de Huy nel finale. Si parte con la Côte de Tancrémont e la Côte des Forges e una serie di sali e scendi iniziali che favoriranno sicuramente le azioni in fuga. Si comincia a fare sul serio superato il km 120, col primo passaggio sulla Côte d'Ereffe (2 km al 5,8%) e sulla Côte de Cherave (1,4 km al 7,9%). Antipasti del primo Mur de Huy (1,3 km al 9,6%), con picco massimo al 19%. Le prime volte verrà scalato ad una velocità contenuta e nessuno si azzarderà ad attaccare. Anche perché si entra nel circuito che verrà ripetuto due volte. Ovvero altri due passaggi sulla Côte d'Ereffe e altri due passaggi sulla Côte de Cherave. Qualcuno proverà un assalto prima dell'ultimo giro, ma le squadre dei big cercheranno di bloccare ogni sortita in tempo per l'ultima ascesa. E poi via alle danze. Sul Mur de Huy è importante il timing di partenza. Vi ricordate Roglic lo scorso anno? Lo sloveno era sicuramente il più forte quel giorno, ma era partito troppo presto, poi raggiunto e superato da Alaphilippe che conosce questa salita come le sue tasche.

Tutte le côtes

-Al km 44,2 Côte de Tancrémont (2,6 km al 5,9%);

-Al km 55,1 Côte des Forges (1,3 km al 7,8%);

-Al km 121,3 Côte d'Ereffe (2,1 km al 5%);

-Al km 134,1 Côte de Cherave (1,3 km all'8,1%);

-Al km 139,8 Mur de Huy (1,3 km al 9,6%);

-Al km 152,5 Côte d'Ereffe (2,1 km al 5%);

-Al km 165,2 Côte de Cherave (1,3 km all'8,1%);

-Al km 170,9 Mur de Huy (1,3 km al 9,6%);

-Al km 183,6 Côte d'Ereffe (2,1 km al 5%);

-Al km 196,4 Côte de Cherave (1,3 km all'8,1%);

-Al km 202,1 Mur de Huy (1,3 km al 9,6%, con picco al 19%);

I favoriti

Alaphilippe che, negli ultimi 7 anni, è salito sul podio ben 5 volte. Due volte secondo dietro a Valverde, e vincitore di tre delle ultime quattro edizioni. L'anno scorso si sbloccò proprio sul Mur de Huy, quest'anno ha già trovato Pogacar a dargli fastidio. L'altro sloveno l'anno scorso non poté partecipare causa covid, ma ha tanta voglia di mettersi anche questa Classica in bacheca dopo aver vinto Liegi e Giro di Lombardia nel 2021 e Strade Bianche nel 2022. Questa è la corsa diche, negli ultimi 7 anni, è salito sul podio ben 5 volte. Due volte secondo dietro a Valverde, e vincitore di tre delle ultime quattro edizioni. L'anno scorso si sbloccò proprio sul Mur de Huy, quest'anno ha già trovato la vittoria al Giro dei Paesi Baschi . Non ci sarà Roglic, ma ci sarà comunquea dargli fastidio. L'altro sloveno l'anno scorso non poté partecipare causa covid, ma ha tanta voglia di mettersi anche questa Classica in bacheca dopo aver vinto Liegi e Giro di Lombardia nel 2021 e Strade Bianche nel 2022.

Non possiamo non ricordarci di Alejandro Valverde che qui è una super star. Ha vinto 5 volte la Freccia Vallone, è salito sul podio 8 volte, ed è alla sua ultima recita da queste parti. Immaginiamo abbia preparato questa gara con dovizia di particolare per tentare un ultimo colpo da maestro. Ci sono poi tanti altri corridori che proveranno a dire la loro. Teuns che era uno dei favoriti anche per la Freccia del Brabante, c'è anche Cosnefroy visto molto bene in questa Primavera, e Pidcock che l'anno scorso fece un numero. 6° nonostante cadde ai piedi dell'ultima salita.

Evenepoel che potrebbe sia fungere da uomo di fiducia per Alaphilippe che potrebbe partire a sorpresa mentre tutti gli altri stanno a guardare Alaphilippe. E l'Italia? Non mancano gli azzurri in gara. Ci sarà Vincenzo Nibali, Diego Ulissi ma, soprattutto, Damiano Caruso che arriva dallo E non dimentichiamoci poi diche potrebbe sia fungere da uomo di fiducia per Alaphilippe che potrebbe partire a sorpresa mentre tutti gli altri stanno a guardare Alaphilippe. E l'Italia? Non mancano gli azzurri in gara. Ci saràma, soprattutto,che arriva dallo splendido successo al Giro di Sicilia

Alaphilippe, Pogacar *****

Evenepoel, Pidcock, Cosnefroy, Teuns, Valverde ****

Damiano Caruso, Poels, Lafay, Vlasov, Ruben Guerreiro, Barguil ***

Vingegaard, Daniel Martínez, Hirschi, Woods, Enric Mas, Matthews, Bonnamour, Wellens ****

Mäder, Jesús Herrada, Uran, Fuglsang, De Gendt, Ulissi, Vuillermoz, Mollema, Kwiatkowski, Ayuso, Schelling, Hindley *

L'albo d'oro delle ultime stagioni

2021 Julian ALAPHILIPPE;

2020 Marc HIRSCHI;

2019 Julian ALAPHILIPPE;

2018 Julian ALAPHILIPPE;

2017 Alejandro VALVERDE;

2016 Alejandro VALVERDE;

2015 Alejandro VALVERDE;

2014 Alejandro VALVERDE;

2013 Daniel MORENO;

2012 Joaquim RODRÍGUEZ;

2011 Philippe GILBERT;

2010 Cadel EVANS;

2009 Davide REBELLIN;

Info utili

-Orario di partenza: 11.30,

-Orario d'arrivo: tra le 16.19 e le 16.49,

-Lunghezza: 202,1 km,

-Dislivello: 3160 metri,

-Côtes: 11,

-Edizione: 86esima,

