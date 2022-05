Per un giovane corridore quale palcoscenico migliore del Giro d'Italia per farsi notare e diventare protagonista nel grande ciclismo. In queste 3 settimane vincere una tappa, entrare nella top 20 della generale oppure correre sempre all'attacco sono elementi che possono svoltare la carriera di un corridore. Scommettere sulle potenziali sorprese non è mai facile nel ciclismo, ma le gare disputate in primavera ci danno la possibilità di stilare una selezione di uomini da tenere d'occhio sulle strade italiane.

FELIX GALL (AG2R Citroën Team)

peggiore risultato nelle 5 tappe sia stato un 11esimo posto. Sempre con i migliori, ha chiuso al Giro dei Paesi Baschi chiuso vicino alla top 10, nonostante una ricca startlist. Per il Giro le aspettative sono di vederlo battagliare nelle tappe "mosse", quelle cioè contraddistinte dall'importante dislivello, ma senza GPM di difficoltà estrema. Un fattore a favore del 24enne è il fatto di correre in una squadra senza uomo di classifica e non sarebbe certo clamoroso vederlo nella lotta per la maglia bianca. Se il Tour of the Alps ci ha dato un nome da annotare per il futuro, questo è sicuramente Felix Gall. Lo scalatore austriaco ha dato prova di una solidità evidente come dimostra il fatto che il suo. Sempre con i migliori, ha chiuso al sesto posto nella generale a meno di un minuto dal vincitore Bardet. I primi segnali erano arrivati alchiuso vicino alla top 10, nonostante una ricca startlist. Per il Giro le aspettative sono di vederlo battagliare nellequelle cioè contraddistinte dall'importante dislivello, ma senza GPM di difficoltà estrema. Un fattore a favore delè il fatto di correre in una

VINCENZO ALBANESE (EOLO-Kometa)

ruota veloce, ma sarebbe riduttivo considerarlo solamente come sprinter. Alcune sue prestazioni viste in primavera mostrano un corridore decisamente più completo in questa stagione e impressionano non poco i risultati ottenuti al Giro di Sicilia: top 10 in classifica generale con un Giro delle Asturie (due volte secondo) e si è . Non va trascurato poi avversario temibile nelle volate ristrette e si giocherà le sue carte negli sprint più numerosi. Sembra essere l'anno della maturità per il 25enne della EOLO-Kometa che parte con la chiara aspirazione di cogliere un successo di tappa. Vincenzo Albanese è sicuramente una, ma sarebbe riduttivo considerarlo solamente come sprinter. Alcune sue prestazioni viste in primavera mostrano un corridore decisamente più completo in questa stagione econ un ottavo posto nella tappa dell'Etna . Non si tratta di una performance isolata, dal momento che si è dimostrato in grande condizione anche nele si è piazzato nella prima tappa del Tour of the Alps Non va trascurato poi l'undicesimo posto alla Sanremo . Il campano è sicuramente une si giocherà le sue carte negli sprint più numerosi. Sembra esseredella EOLO-Kometa che parte con la chiara aspirazione di cogliere un

LENNARD KÄMNA (BORA - Hansgrohe)

25enne della BORA - Hansgrohe. Dopo l'esplosione del 2020, con un clamoroso successo al Tour de France 2021 complicato soprattutto dal punto di vista mentale. In questa stagione sembra avere ritrovato l'equilibrio e ha confermato di trovarsi a suo agio alle alte quote, facendosi trovare pronto al Tour of the Alps dove ha trovato il successo nella Ruta del Sol. Ce lo aspettiamo sicuro protagonista di alcune fughe da lontano, in particolare nelle tappe di alta montagna con il chiaro intento di porre il primo sigillo al Giro. In un Giro d'Italia in cui la montagna la farà da padrone, un occhio di riguardo lo merita ildella BORA - Hansgrohe., con un clamoroso successo al Tour de France sull'arrivo di Villard-de-Lans , il corridore tedesco ha avuto un. In questa stagione sembra avere ritrovato l'equilibrio e ha confermato di trovarsi a suo agio alle alte quote, facendosi trovare pronto al Tour of the Alps dove ha trovato il successo nella tappa di Villabassa e un terzo posto nell'epilogo di Lienz . Annata che era iniziata subito bene grazie ad una vittoria di tappa alla. Ce lo aspettiamo sicuro protagonista di alcunein particolare nelle tappe dicon il chiaro intento di porre

NATNAEL TESFATSION (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

23 anni proprio durante l'ultima settimana di corsa uno dei giovani più promettenti al via. Scoperto da Gianni Savio, l'eritreo partirà da Budapest con in tasca l'esperienza maturata un anno fa, quando riuscì a concludere il primo Giro in carriera. Nel 2022 ha dimostrato di essere un corridore in rampa di lancio: vittoria al Tour of Rwanda, una discreta Tirreno-Adriatico e tanti piazzamenti nella Settimana Coppi e Bartali o nel più recente tappe presenti nella seconda settimana, alcune di queste ideali per cercare il primo successo in una corsa europea e allargare il periodo d'oro dell'Eritrea nel grande ciclismo, insieme al talento di Biniam Girmay. Compieràproprio durante l'ultima settimana di corsa uno dei giovani più promettenti al via. Scoperto da Gianni Savio, l'eritreo partirà da Budapest con in tasca l'esperienza maturata un anno fa, quando riuscì a concludere il primo Giro in carriera. Nel 2022 ha dimostrato di essere un, una discretao nel più recente Tour of the Alps . Alla Drone Hopper-Androni Giocattoli avrà carta bianca per provare a stupire. Siamo sicuri che avrà cerchiato in rosso alcune, alcune di queste ideali per cercaree allargare il periodo d'oro dell'nel grande ciclismo, insieme al talento di Biniam Girmay.

BEN TULETT (INEOS Grenadiers)

20 anni sarà il secondo corridore più giovane al via di questo Giro d'Italia, dopo l'ucraino Ponomar. Esce dal mondo del ciclocross con cui ha condiviso l'attività stradale nella Alpecin-Fenix. Un corridore molto attenzionato dagli addetti ai lavori nel corso dell'ultima stagione e non è stata una sorpresa il passaggio ad una squadra di primissimo livello come quella dei granatieri. Si è meritato la convocazione per il suo primo grande giro con delle ottime prestazioni alla Settimana Coppi e Bartali chiusa al secondo posto della generale e soprattutto con la gregario di alto livello pronto a fornire protezione al capitano Carapaz e chissà che non abbia anche un via libera per tentare una fuga da lontano. L'inglese della Ineos con i suoisarà il, dopo l'ucraino Ponomar. Esce dal mondo delcon cui ha condiviso l'attività stradale nella Alpecin-Fenix. Un corridore molto attenzionato dagli addetti ai lavori nel corso dell'ultima stagione e non è stata una sorpresa il passaggio ad una squadra di primissimo livello come quella dei granatieri. Si è meritato la convocazione per il suo primo grande giro con delle ottime prestazioni alladella generale e soprattutto con la prima vittoria da professionista nella tappa di San Marino . Si può già considerare unpronto a forniree chissà che non abbia anche un via libera per tentare una fuga da lontano.

