Ci avviamo verso la conclusione della prima (lunga) settimana di questo Giro d'Italia. Domenica c'è il temibile Blockhaus, il primo vero tappone dell'edizione 105, ma prima ancora i corridori affronteranno una frazione molto nervosa. Quella di Napoli con 78,8 km in circuito che prevederà il passaggio del Monte Procida per quattro volte. Nulla di trascendentale a livello altimetro ma, fatto 4 volte, sarà fatica nelle gambe in più in vista dello sprint di Napoli. Volata in cui gli sprinter puri sembrano tagliati fuori... A van der Poel non è riuscito il bis dopo la vittoria di Visegrad , con la frazione di Potenza vinta da Bouwman , ma questa sembra un'occasione perfetta per il corridore dell'Alpecin Fenix.

Bouwman in lacrime il tenero abbraccio con Dumoulin

Ore 15:33 - Giro LIVE: -69 km, De Gendt in testa

Thomas De Gendt è uno dei corridori più attivi tra i 20 fuggitivi. Il belga è spesso nelle prime posizioni e lavora per i due compagni della Lotto Soudal presenti in questa fuga: Moniquet e Vanhoucke. Anche Girmay sgambetta molto bene. Il distacco del gruppo è sempre di 2 minuti e 40 secondi. Intanto si ferma Jonathan Castroviejo per cambiare la bicicletta. Lo spagnolo è vistosamente fasciato dopo la caduta di ieri.

Ore 15:07 - Giro LIVE: -82 km, restano in 20

Jasha Sütterlin ha perso contatto sulla salita e in testa alla corsa sono rimasti 20 corridori. Van der Poel sempre molto attivo nelle prime posizioni. Il vantaggio sul gruppo è di 2 minuti e 20 secondi, non tanto. I velocisti fanno ancora parte del gruppo maglia rosa, anche se Mark Cavendish sembrava un po' ingobbito negli ultimi chilometri. Dietro ha dovuto fermarsi Joao Almeida, ma Covi e Oliveira l'hanno aspettato e il corridore della UAE Emirates è rientrato senza problemi.

Ore 14:53 - Giro LIVE: -98 km, situazione stabile

Sempre due minuti tra i 21 di testa e il gruppo, trainato in questo momento da BORA Hansgrohe, Bahrain Victorious e BikeExchange. La corsa è entrata nel circuito, che dovrà essere percorso quattro volte. Poi si tornerà verso Napoli.

Ore 14:37 - Giro LIVE: -110 km, Girmay sprinta al traguardo volante

Biniam Girmay passa per primo al traguardo volante di Lago Patria e guadagna punti importanti nella lotta per la maglia ciclamino, che al momento lo vede al secondo posto dietro ad Arnaud Demare. Mathieu van der Poel non ha fatto neanche la volata. L'eritreo della Intermarché ha preso 12 punti, salendo a quota 106 (il francese guida a 147). Dietro di lui Zardini, Schmid, Ulissi, Vanhoucke, Maestri, Ravanelli, Rivi.

Lo sprint intermedio non interessa a van der Poel, vince facile Girmay

Ore 14:26 - Giro LIVE: -118 km, la Trek insegue

C'è la Trek della maglia rosa Juan Pedro Lopez a condurre l'inseguimento. Ricordiamo che la squadra americana ha anche Skjelmose Jensen in fuga. Il vantaggio dei 21 rimane nell'ordine dei due minuti e mezzo. Il migliore in classifica generale tra i fuggitivi è Guillaume Martin, 28esimo a 4 minuti e 6 secondi dalla vetta.

Show di van der Poel: dopo 7 km parte già all'attacco!

Ore 14:10 - Giro LIVE: -130 km, 21 in fuga

Van der Poel è stato raggiunto dagli altri attaccanti e ora ci sono 21 corridori in testa alla corsa: Andrea Vendrame, Jaakko Hänninen (Ag2R Citroen), Fabio Felline, Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Wout Poels, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani Csf Faizanè), Guillaume Martin (Cofidis), Simone Ravanelli, Edoardo Zardini (Drone Hopper - Androni), Samuele Rivi, Mirco Maestri (Eolo Kometa), Biniam Girmay (Intermarché - Wanty Gobert), Thomas De Gendt, Silvayn Moniquet, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Jorge Arcas (Movistar), Mauro Schmid (Quick Step - Alpha Vinyl), Mattias Skjelmose Jensen (Trek Segafredo), Diego Ulissi (UAE Emirates). Il vantaggio sul gruppo è di 2 minuti.

Ore 13:50, Giro LIVE: -145 km, è cominciata la tappa. Subito van der Poel

È cominciata l'ottava tappa del Giro d'Italia. Grande entusiasmo a Napoli e scatti che cominciano già dopo lo sbandieramento che dà il via ufficiale alla corsa. Tra i protagonisti c'è anche Mathieu van der Poel, che in questo momento si trova da solo in testa. Poco dietro di lui, c'è un gruppetto di una dozzina di corridori, mentre il gruppo è segnalato a un minuto di distacco. Da ricordare che stamattina non è partito un corridore: Simon Carr (EF - Education EasyPost).

È il giorno di van der Poel? I pronostici di Eurosport per l'8ª tappa

Ore 10:30, Giro LIVE, tappa 8: i favoriti

Sembra una tappa fatta apposta per Mathieu van der Poel che, dopo aver cercato di buttarsi nella fuga nella frazione di Potenza, si è poi 'riposato' una volta capito che non avrebbe più potuto battagliere. Invece, le sue qualità si sposano alla perfezione col circuito del Procida, considerando il percorso un po' da Classica che porterà i corridori a sprintare a Napoli. Avrà come avversari gente veloce come Girmay, Cort Nielsen, Vendrame e non solo ma VDP è VDP.

van der Poel in festa sul podio: la prima rosa è sua

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 8: il percorso

Alla vigilia del Blockhaus, ci sarà una tappa molto nervosa che parte ed arriva a Napoli. Si partirà proprio dalla linea del traguardo (in senso inverso) e una volta entrati a Bacoli comincerà il circuito da ripetere in quattro occasioni con all'interno il Monte Procida (1,8 km al 6,8%) e lo strappetto al 14% che porta al Lago Lucrino. Una volta usciti dal circuito, ci sarà un altro dentello dopo Coroglio: 3,3 km al 4,7%. Dallo scollinamento, mancheranno due km e via dritti verso via Caracciolo dove è posto il traguardo. Tappa super adatta alle fughe.

Altimetria tappa 8 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

