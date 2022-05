Cala il sipario sul Giro 105 con la vittoria diche diventa il primo australiano a conquistare la Corsa Rosa . Sul podio di Verona ancheche conquista la sua seconda classifica a punti in carriera al Giro. Nel giorno di Sobrero , che vince la cronometro finale, salgono sul podio anchee la Bahrain Victorious.

HINDLEY HA MERITATO DI VINCERE IL GIRO?