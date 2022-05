Cavendish cerca il bis dopo la Caleb Ewan cerca invece il riscatto Messina, con la speranza in realtà di vedere qualche italiano alzare le braccia al cielo. Siamo ancora a secco! Dopo le fatiche dell'Etna , tornano protagoniste le ruote veloci.cerca il bis dopo la vittoria di Balatonfüred cerca invece il riscatto dopo la caduta nella prima frazione e il solo 8° posto nell'ultima volata. Non saranno gli unici a sfidarsi in quel di, con la speranza in realtà di vedere qualche italiano alzare le braccia al cielo. Siamo ancora a secco!

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Da Catania ci trasferiamo a Messina con una tappa di 174 km, in una frazione non particolarmente impegnativa. Lasciata la provincia di Catania, comincia la scalata verso il Portella Mandrazzi (2a categoria), con il GPM che comincerà dopo il traguardo volante di Francavilla di Sicilia. Altra salita lunga, ma la pendenza media supera di poco il 4%. Poi lunghissima discesa fino alle porte di Taormina, A parte il dentello di Spartà, sarà tutta dritta verso Messina dove dovrebbe consumarsi la seconda volata di gruppo di questo Giro d'Italia.

Tutte le salite

-Portella Mandrazzi (2a categoria): 19,6 km al 4%, picco al 9%;

Cavendish is back! Volata regale, rivivi l'arrivo

I favoriti

Mark Cavendish. Lo sprinter britannico vuole aumentare il proprio score al Giro e nei Grandi Giri: con un'altra vittoria farebbe Mario Cipollini nella classifica all-time. Vedendo come ha pedalato nell'ultima tappa adatta agli sprinter, il dorsale virtuale di favorito numero 1 spetta tutto a. Lo sprinter britannico vuole aumentare il proprio score al Giro e nei Grandi Giri: con un'altra vittoria farebbe 17 alla Corsa Rosa e 54 nei Grandi Giri , avvicinandosi ancor di più anella classifica all-time.

Morkov strepitoso, Cavendish lo abbraccia dopo l'arrivo

Caleb Ewan un passo indietro. Non ha la stessa potenza di fuoco della Quick Step Alpha Vinyl e bisogna vedere quelle che sono le sue condizioni dopo la caduta della prima tappa. Ma, se Cavendish dovesse non essere al 100%, l'australiano sarebbe subito lì a cercare la vittoria. Avversari credibili sono anche Démare e Gaviria per quanto visto a Balatonfüred.

Lato Italia, purtroppo non ci sarà Mareczko che si è ritirato durante la tappa dell'Etna. Era stato il migliore degli italiani a Balatonfüred, ma puntiamo tutto su Nizzolo e Dainese.

Ewan, che beffa! Tocca Girmay e cade durante lo sprint

Info utili

-Orario di partenza: 11.45;

-Orario d'arrivo: tra le 15.47 e le 16.14;

-Lunghezza: 174 km;

-Dislivello: 1200 metri;

