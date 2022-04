Regina delle Classiche? Un'emozione unica, basta chiedere a Sonny Colbrelli, l'ultimo dei 10 italiani che hanno trionfato Parigi-Roubaix? Ve lo diciamo subito: 30mila euro. E vi sembra poco? Fate conto che si dovrà dividere tale importo con i componenti della squadra e con quelli dello staff. E già vi va bene, considerando che per la Roubaix femminile, 1.535€. È iniziato il conto alla rovescia per la 119esima edizione della Parigi-Roubaix . Un percorso superiore ai 250 km pieno di emozioni, ma anche di dolore e sofferenza. Ma vuoi mettere unirti alla schiera di fenomeni e campioni che popolano l'albo d'oro della? Un'emozione unica, basta chiedere a, l'ultimo dei 10 italiani che hanno trionfato nel magico velodromo di Roubaix . Ma, per un attimo, volendo essere veniali... Quanto frutta vincere una Monumento come la? Ve lo diciamo subito:. E vi sembra poco? Fate conto che si dovrà dividere tale importo con i componenti della squadra e con quelli dello staff. E già vi va bene, considerando che per la Roubaix femminile, nella prima edizione che si è disputata nel 2021 , veniva versato alla vincitrice la bellezza di

Emozione Colbrelli: "Vi racconto come ho vinto la Roubaix"

Ad

2,5 milioni di euro. Tornando al ciclismo, comunque, il montepremi di 91.000€ (suddiviso per i primi 20 classificati) è il montepremi classico a cui si sono uniformati tutti gli organizzatori delle Monumento. 30.000€ per il vincitore e il resto a scalare. Poco più sotto invece l'assegno per chi vince una Classica, ma non Monumento, come Gand o Amstel Gold Race. In quel caso il premio era di 20.000€ al vincitore. Ancora più giù la Strade Bianche Per intenderci, non si diventa ricchi vincendo una Classica Monumento. Ce ne sono 5 in stagione, se si riuscisse a vincerle tutte e cinque, magari, si riesce a portare a casa un bel gruzzoletto. Giusto per darvi un'idea, vincere la Champions League di calcio frutta più 120 milioni di euro, ma, restando nell'ambito degli sport individuali, un successo a Wimbledon, mecca del tennis, frutta al campione più di. Tornando al ciclismo, comunque, il montepremi di(suddiviso per i primi 20 classificati) è il montepremi classico a cui si sono uniformati tutti gli organizzatori delle Monumento. 30.000€ per il vincitore e il resto a scalare. Poco più sotto invece l'assegno per chi vince una Classica, ma non Monumento, come Gand o Amstel Gold Race. In quel caso il premio era di 20.000€ al vincitore. Ancora più giù la Strade Bianche con 16.000€ di premio a Pogacar per l'ultima edizione disputata.

Parigi - Roubaix La Roubaix torna ad ottobre? Perché no? L'UCI ci pensa 13 ORE FA

CHI VINCE LA PARIGI-ROUBAIX? Mathieu van der Poel Wout van Aert Filippo Ganna Florian Vermeersch Christophe Laporte Mads Pedersen Kasper Asgreen Dylan van Baarle Matej Mohoric Jan Tratnik Alexander Kristoff Anthony Turgis

Il montepremi dettagliato della Roubaix 2022

Piazzamento Premio 1° 30.000€ 2° 22.000€ 3° 15.000€ 4° 7.500€ 5° 3.200€ 6° 1.700€ 7° 1.500€ 8° 1.300€ 9° 1.200€ 10° 1.100€ 11° 1.000€ 12° 900€ 13° 800€ 14° 700€ 15° 600€ 16° 500€ 17° 500€ 18° 500€ 19° 500€ 20° 500€

ha allontanato pubblico e, soprattutto, sponsor dal mondo del ciclismo. Per non parlare degli ultimi 2 anni e mezzo col covid che ha fatto perdere un sacco di soldi a squadre e organizzatori. Forse è un miracolo mantenere questo montepremi. Detto questo, secondo le normative UCI, il premio minimo per il vincitore di corse di categoria 1 maschile deve essere di 20.000€, mentre il montepremi obbligatorio totale deve essere di 50.000€. Ecco perché, con la C'è da dire una cosa. Il montepremi è lo stesso per tutte le Classiche Monumento. E non si è mai mosso al netto dell'inflazione. Una cosa negativa per molti, ma anche positiva se vista da altre angolazioni. Il ciclismo è stato macchiato da molteplici casi di doping organizzato negli ultimi 25 anni, cosa chedal mondo del ciclismo. Per non parlare degli ultimi 2 anni e mezzo col covid che ha fatto perdere un sacco di soldi a squadre e organizzatori. Forse è un miracolo mantenere questo montepremi. Detto questo, secondo le normative UCI, il premio minimo per il vincitore di corse di categoria 1 maschile deve essere di, mentre il montepremi obbligatorio totale deve essere di. Ecco perché, con la candidatura ufficiale della Tre Valli Varesine di entrare nel World Tour , sono state richieste delle garanzie economiche per supportare questi criteri.

ASO ha comunque alzato il montepremi per l'edizione del 2022. Dai 7.005€ di montepremi totale del 2021, siamo passati ai 50mila di montepremi complessivo per quest'anno. Non un aumento di poco conto. Ma comunque non sufficiente per alcuni, considerando che gare come Amstel Gold Race Tornando, invece, al discorso donne. Proprio per la Parigi-Roubaix,ha comunque alzato il montepremi per l'edizione del 2022. Dai 7.005€ di montepremi totale del 2021, siamo passati aiper quest'anno. Non un aumento di poco conto. Ma comunque non sufficiente per alcuni, considerando che gare come Amstel Gold Race e Giro delle Fiandre hanno equiparato il montepremi femminile a quello maschile.

Colbrelli epico successo alla Roubaix: rivivi il trionfo in 6'

Parigi - Roubaix Tutti i settori in pavé: perché sono duri e qual è il più temibile IERI A 13:20