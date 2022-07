Tadej Pogacar a dettare legge. Il corridore sloveno vince anche Vingegaard che si deve comunque inchinare. Anzi, il danese è l'unico che resta dentro il minuto di ritardo in classifica generale, tutti gli altri... A spasso! Applausi comunque a Kämna che c'è andato vicino, male invece Ciccone che era riuscito ad entrare nella fuga di giornata, salvo poi staccarsi già alla prima salita. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso del primo arrivo in salita in questo Tour. Ma, come successo nella tappa del pavé di Arenberg , come successo nella tappa col Muro a Longwy , è semprea dettare legge. Il corridore sloveno vince anche sul traguardo di La Planche des Belles Filles dopo un intenso duello conche si deve comunque inchinare. Anzi, il danese è l'unico che resta dentro il minuto di ritardo in classifica generale, tutti gli altri... A spasso! Applausi comunque ache c'è andato vicino, male inveceche era riuscito ad entrare nella fuga di giornata, salvo poi staccarsi già alla prima salita.

I promossi

Tadej Pogacar

Pogacar avrebbe potuto anche lasciare andare la fuga con la possibilità che Schachmann prendesse la maglia gialla. Un peso in meno per la sua squadra, perché tenere la maglia è comunque un dispendio di energie. Lo sloveno invece ha fretta e voglia di vincere e non poteva non riprovarci a La Planche des Belles Filles, proprio lì Non lascia neanche le briciole. Per come si era messa la corsa, Tadejavrebbe potuto anche lasciare andare la fuga con la possibilità che Schachmann prendesse la maglia gialla. Un peso in meno per la sua squadra, perché tenere la maglia è comunque un dispendio di energie. Lo sloveno invece ha fretta e voglia di vincere e non poteva non riprovarci a La Planche des Belles Filles, proprio lì dove aveva conquistato il suo primo Tour . Prima ha messo la squadra a tirare per annullare la fuga, poi ha respinto Vingegaard che cercava almeno una vittoria di tappa. Oggi, pare, abbia già conquistato il suo terzo Tour.

Pogacar cannibale! Vingegaard ci prova, ma non basta: rivivi l'arrivo

Majka finisce il suo lavoro: il cenno a Pogacar, tocca allo sloveno

Jonas Vingegaard

È il primo degli sconfitti direbbe qualcuno ma, in realtà, è il primo dei terrestri. Non era il suo finale, l'aveva detto, ma ha voluto comunque sfidare lo sloveno dando anche l'impressione di farcela. Poi Pogacar ha vinto comunque. C'è però da dire, che Jonas Vingegaard è l'unico ad avere Ripreso e sorpassato da Pogacar a 10 metri dal traguardo.direbbe qualcuno ma, in realtà, è il primo dei terrestri. Non era il suo finale, l'aveva detto, ma ha voluto comunque sfidare lo sloveno dando anche l'impressione di farcela. Poi Pogacar ha vinto comunque. C'è però da dire, cheè l'unico ad avere un ritardo inferiore al minuto nei confronti di Pogacar dopo queste prime 7 tappe. Chapeau anche per questo.

Vingegaard: "Sono felice perchè ci ho provato, finale brutale"

Lennard Kämna

Lennard Kämna ci è andato molto molto vicino. Al Giro ha conquistato la tappa dell'Etna e vuole un'affermazione anche al Tour (ha comunque già vinto nel 2020 Non è riuscito a vincere, maci è andato molto molto vicino. Al Giro ha conquistato la tappa dell'Etna e vuole un'affermazione anche al Tour (ha comunque già vinto nel 2020 la frazione di Villard-de-Lans ). Andato in fuga con Schachmann ci ha provato: prima ha mandato in tilt Ciccone, poi a La Planche des Belles Filles è riuscito ad avere la meglio di due rivali temibili come Geschke e Teuns, che su questa salita ci aveva già trionfato. Se non fosse stato per Pogacar...

Lennard Kämna Credit Foto Getty Images

I bocciati

Daniel Martínez

In casa Ineos si dicono soddisfatti per la “buona prova di squadra”. Sarà, ma Geraint Thomas, Adam Yates e Daniel Martínez sono finiti tutti oltre il minuto di ritardo da Pogacar. Lottano solo per il 2° posto? Il loro obiettivo è piazzare due corridori sul podio? Ci vuole anche un senso di realismo, ok, e forse questo è il massimo che si può raggiungere, ma non è stata una grande giornata in realtà. Soprattutto per Daniel Martínez che è quello che ha pagato più di tutti. Dopo un'intensa primavera sembrava essere lui il leader assoluto della Ineos Grenadiers, oggi è dietro anche a Pidcock.

Aleksandr Vlasov

Avrà pagato la caduta nel finale della tappa di Longwy? Molto probabile, ma è stata una giornata nefasta per il russo. Alla vigilia di questa frazione Aleksandr Vlasov era in lotta, assolutamente, per un posto sul podio, oggi è scivolato a 2'41'' da Pogacar e a 1'31'' dal podio. Tour già compromesso per lui.

Vlasov fatica! Il russo si stacca a più di 3 km dalla fine

Giulio Ciccone

Era la sua tappa e lui ci ha anche provato. Dopo aver lavorato per i compagni nelle prime tappe, aveva carta bianca a La Planche des Belles Filles, là dove conquistò la maglia gialla nel 2019. Ma i piani iniziali non sono stati concretizzati dall'abruzzese. È andato in fuga con Mads Pedersen, cercando di giocare anche in superiorità numerica, ma alla prima salita, un 3° categoria, molto lontano dall'arrivo, a Giulio Ciccone gli si è spenta la luce. Non ottimo, soprattutto per il morale, in vista del prosieguo del suo Tour. Speriamo tutti in giorni migliori!

Si spegne la luce a Ciccone: l'abruzzese si stacca dalla fuga

Ciccone ci prova: Mads Pedersen lo lancia in fuga a 126 km dall'arrivo

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

