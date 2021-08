Rein Taaramäe con 38.760€ guadagnati dopo 5 tappe. Fanno leva, ovviamente, la Primoz Roglic con 35.000€, il quale ha vinto la Philipsen che ha vinto Superate le prime 5 tappe della Vuelta, facciamo un po' i conti in tasca ai corridori vedendo chi ha “guadagnato” di più in queste prime frazioni. Ricordiamo che tutti i premi in denaro che vengono assegnati a ciascun corridore per le vittorie di tappa, giorni in maglia roja, vittorie nei GPM o nei traguardi volanti, vengono poi suddivisi in squadra tra tutti i compagni e lo staff. In testa a questa speciale classifica c'ècon 38.760€ guadagnati dopo 5 tappe. Fanno leva, ovviamente, la vittoria sul Picón Blanco (con vittoria anche del GPM) e i due giorni in maglia roja. Subito dietrocon 35.000€, il quale ha vinto la cronometro di Burgos e tenuto anche lui la maglia roja per due giorni. Sul podio abbiamo ancheche ha vinto ben due tappe in questo avvio di Vuelta e tenuto la maglia verde anche se solo per due giorni.

Ricordiamo che vengono assegnati 11.000€ ad ogni vincitore di tappa, 5.500€ al 2° e 2.700€ al 3° (vengono dati premi fino al 20° classificato). Poi ci sono i GPM (dipende dalla categoria) e i traguardi volanti (550€), più i giorni con la maglia. 500€ ogni giorno per la maglia roja, 100€ per la maglia verde e per la maglia a pois, 70€ per la maglia bianca e 200€ per il premio della combattività.

Corridore Premi in denaro 1. Rein TAARAMÄE 38.760€ 2. Primoz ROGLIC 35.000€ 3. Jasper PHILIPSEN 28.950€ 4. Fabio JAKOBSEN 24.650€ 5. Kenny ELISSONDE 13.315€ 6. Alex ARANBURU 7.140€ 7. Arnaud DÉMARE 6.220€ 8. Joe DOMBROWSKI 5.810€ 9. Egan BERNAL 4.770€ 10. Sepp KUSS 4.675€ 11. Alberto DAINESE 4.560€

Completano la top 5 Fabio Jakobsen, anche lui vincitore di una tappa, e Kenny Elissonde che ha fatto 2° a Picón Blanco più ha portato la maglia a pois al posto di Taaramäe. Anche se il leader della classifica era l'estone, che aveva già la maglia roja, lo stesso Elissonde guadagnava in quanto portatore della maglia a pois, che genera comunque denaro grazie all'azienda che sponsorizza questa maglia. Poi via via tutti gli altri: c'è anche Bernal nella top 10, mentre per vedere il primo italiano dobbiamo scendere all'11° posto dove c'è Alberto Dainese. Il corridore della DSM ha raccolto un 4° posto a Molina de Aragón e un 3° posto ad Albacete, tutto fa brodo.

