Come di consueto dopo ogni gara andiamo a vedere i promossi e i bocciati. Chi è stato il pilota che si è messo più in evidenza? Quale driver o scuderia ha completamente perso la bussola ottenendo meno di quanto ci si potesse immaginare alla vigilia? I nostri voti al Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Max VERSTAPPEN (Red Bull, 1° classificato): voto 9 - Week end al limite della perfezione con vittoria, giro veloce, 1° posto nella Sprint Race e pole position del venerdì. Si è preso tutti i punti possibili, sfruttando al meglio le novità portate dalla Red Bull e mandando un segnale forte alla Ferrari. A partire dalla Sprint Race di sabato, dove ha rimediato con freddezza ad una partenza così così. Complice l'errore di Leclerc, è rilanciatissimo nel duello iridato.

Sergio PEREZ (Red Bull, 2° classificato): voto 7 - Perfetto lavoro da gregario, soprattutto nel tenere un ritmo tale da neutralizzare i possibili attacchi di Leclerc alle sue spalle. Era partito non benissimo venerdì, ma il week end è andato nettamente in crescendo.

Lando NORRIS (McLaren, 3° classificato): voto 7,5 - Se c'è un'opportunità da cogliere, Lando Norris è lì. La McLaren ha ritrovato la bussola dopo le prime due disastrose uscite, e il baby di Woking ritrova il podio con un grande week end iniziato dalla qualifica di venerdì. Ha una voglia matta di battersi con Verstappen e Leclerc.

George RUSSELL (Mercedes, 4° classificato): voto 8 - Chiude la quaterna dei ragazzi terribili George Russell, che porta la disastrosa Mercedes W13 al 4° posto dopo una bella rimonta condita di duelli e sorpassi, oltre che agevolata dal crash al primo giro fra Ricciardo e Sainz. Mentre Hamilton affonda e litiga platealmente con Toto Wolff, il giovanotto tiene dritta la barra e continua a conquistare punti iridati e fiducia tecnica nel team. Faro nella notte.

Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo, 5° classificato): voto 7 - Per la facilità con cui guida l'Alfa Romeo rispetto alla Mercedes, sembra un altro pilota. L'esperienza gli consente di macinare punti, mentre Zhou fa esperienza. Al momento il team Alfa è letteralmente ai suoi piedi.

Charles LECLERC (Ferrari, 6° classificato): voto 4,5 - Ha fatto il possibile nella - Ha fatto il possibile nella Sprint Race , prima che il graining lo tradisse, mentre una partenza titubante gli ha reso il lavoro difficile in gara, dove la pista né asciutta né bagnata e la mancanza di DRS gli hanno impedito di scatenare tutto il suo potenziale. E' pilota dallo spirito indomito e l'idea di prendersi almeno il secondo posto davanti al pubblico di casa lo ha legittimamente ingolosito , ma quando non si può vincere - dentro un percorso mondiale così lungo e articolato - è fondamentale sapersi accontentare, mentre quella scordolata in Variante Alta è un errore costato 7 punti in classifica. Per sua fortuna il ritiro di Sainz sancisce anche in Ferrari una gerarchia chiara per le strategie: ora il numero 1 è lui.

Yuki TSUNODA (Alpha Tauri, 7° classificato): voto 7 - Nel week end in cui Pierre Gasly fatica, è il giapponese a portare a casa punti pesanti grazie ad una gara accorta in generale e grintosa alla bisogna. Per la prima volta offrirà da bere al compagno.

Lewis HAMILTON (Mercedes, 14° classificato): voto 4 - Per Lewis si stanno materializzando i peggiori incubi dell'inverno: una macchina poco competitiva ed un compagno giovane e forte che gli crea problemi. Per di più la sfuriata con Toto Wolff catturata venerdì dalle telecamere dimostra che il clima in casa Mercedes è davvero pesante. E con esiti incerti.

Daniel RICCIARDO (McLaren, 18° classificato): voto 4 - Non male venerdì e sabato, sebbene messo dietro da Norris. Ma l'errore alla prima staccata, che mette fine alla gara di Sainz e compromette la sua, è poco comprensibile viste le prospettive che aveva col ritmo gara della sua macchina. Soffre definitivamente la velocità del compagno.

Carlos SAINZ (Ferrari, n.c.): voto 5 - Vero che l'incidente che mette fine alla sua gara è imputabile all'imperizia di Ricciardo, ma vista la classifica, Imola era l'occasione giusta per provare a rimettersi in corsa, per di più col propellente del rinnovo di contratto. Invece l'errore di venerdì in qualifica, pur mitigato dalla bella rimonta in Sprint Race, ha finito per definire l'intero week end. Ora, suo malgrado, dovrà già piegarsi al ruolo di scudiero di Leclerc.

