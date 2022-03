La CEV Champions League riprende, col grande spettacolo della fase a eliminazione diretta interamente visibile in esclusiva e LIVE su Eurosport 2, Discovery+ ed Eurosport.it. Nei quarti di finale tanti club italiani protagonisti, sia nel torneo femminile che in quello maschile. Dopo le fasi a gironi, soltanto l'Igor Gorgonzola Novara non ha centrato la qualificazione, peraltro al termine di una situazione davvero particolare, per utilizzare un eufemismo, che l'ha prima vista certa del passaggio matematico alla fase successiva e successivamente eliminata per lo 0-3 incassato all'ultimo turno della Pool C dalla Dinamo Mosca.

I quarti di finale in diretta TV e LIVE-Streaming

Cucine Lube Civitanova - Jastrzebski Wegiel: martedì 8 marzo , ore 20:30 . Diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+ . Telecronaca di Gianmario Bonzi, commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

- Jastrzebski Wegiel: martedì , ore . Diretta TV su e LIVE-Streaming su . Telecronaca di Gianmario Bonzi, commento tecnico di Rachele Sangiuliano. Vero Volley Monza - A. Carraro Imoco Conegliano : mercoledì 9 marzo , ore 20:30 . Diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+ . Telecronaca di Fabrizio Monari, commento tecnico di Rachele Sangiuliano.

- : mercoledì , ore . Diretta TV su e LIVE-Streaming su . Telecronaca di Fabrizio Monari, commento tecnico di Rachele Sangiuliano. Itas Trentino - Berlino Recycling Volleys: giovedì 10 marzo, ore 20:30. Diretta TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+. Telecronaca di Fabrizio Monari, commento tecnico di Paolo Cozzi.

Il tabellone femminile

Dinamo Ak-Bars Kazan (Russia) - Dinamo Mosca (Russia)**

Vero Volley Monza (Italia) - A. Carraro Imoco Conegliano (Italia)

(Italia) - (Italia) Developres Rzeszow (Polonia) - VakifBank Istanbul (Turchia)

Lokomotiv Kaliningrad (Russia) - Fenerbahce OPET Istanbul (Turchia)*

* Il Fenerbahce OPET Istanbul è già qualificato alle semifinali, dopo l'estromissione dei club russi decisa dalla CEV.

** La decisione della Confederazione europea ha cancellato di fatto anche il doppio derby russo tra Dinamo Ak-Bars Kazan e Dinamo Mosca, pertanto la vincente del quarto Monza-Conegliano accederà direttamente alle Super Finals del 21-22 maggio 2022.

Il tabellone maschile

Zenit S. Pietroburgo (Russia) - Sir Sicoma Monini Perugia (Italia)*

(Italia)* Itas Trentino (Italia) - Berlino Recycling Volleys (Germania)

(Italia) - Berlino Recycling Volleys (Germania) Cucine Lube Civitanova (Italia) - Jastrzebski Wegiel (Polonia)

(Italia) - Jastrzebski Wegiel (Polonia) ZAKSA (Polonia) - Dinamo Mosca (Russia)*

* Sir Sicoma Monini Perugia e ZAKSA sono già qualificate alle rispettive semifinali per l'esclusione dei club russi decisa dalla CEV. Perugia affronterà così la vincente di Trentino-Berlino, mentre lo ZAKSA attende una tra Civitanova e Wegiel.

Civitanova, Conegliano, Monza e Trentino: informazioni utili

Data, luogo e ora: Civitanova ospiterà lo Jastrzebski Wegiel tra le mura amiche dell'Eurosole Forum. Sfida in calendario per martedì 8 marzo, con inizio previsto per le ore 20:30 italiane.

Data, luogo e ora: l'andata del derby tricolore tra Monza e Conegliano avrà luogo all'Arena di Monza. Partita programmata per mercoledì 9 marzo e che inizierà sempre alle ore 20:30 italiane.

Data, luogo e ora: Trentino affronterà l'andata dei quarti di finale contro il Berlino Recycling Volleys nella cornice della BLM Group Arena. Match in programma giovedì 10 marzo, con inizio previsto per le ore 20:30 italiane.

