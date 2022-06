Cucine Lube Civitanova di coach Gianlorenzo Blengini. I accordo biennale con Barthelemy Chinenyeze, centrale classe 1998, oro olimpico con la Francia a Tokyo 2020 e visto nell'ultima stagione di Superlega a Milano, in maglia Allianz Powervolley. Sotto la guida tecnica di coach Roberto Piazza, Chinenyeze ha chiuso la regular season 2021-22 con 230 punti - 3° tra i centrali, dietro a 59% di eccellenza in attacco e una media muri-punto/set pari a 0.62 (l'altro centrale dell'Allianz, Matteo Piano, ha messo insieme un irreale 0.80). A Luciano De Cecco. Rinforzo al centro della rete per ladi coach Gianlorenzo Blengini. I campioni d'Italia in carica hanno infatti ufficializzato uncon, centrale classe 1998, oro olimpico con la Francia a Tokyo 2020 e visto nell'ultima stagione di Superlega a, in maglia Allianz Powervolley. Sotto la guida tecnica di coach Roberto Piazza, Chinenyeze ha chiuso la regular season 2021-22 con- 3° tra i centrali, dietro a Robertlandy Simon (262) e Flavio Gualberto (239) - ilin attacco e unapari a(l'altro centrale dell'Allianz, Matteo Piano, ha messo insieme un irreale 0.80). A Tokyo 2020 era stato invece inserito nel 6+1 della rassegna a Cinque Cerchi quale miglior centrale, peraltro insieme a quello che sarà il suo prossimo palleggiatore nel club cuciniere, ovvero

conferma di finire proprio a Milano, stando agli ultimi rumor di mercato che vedrebbero una Civitanova decisa verso il ringiovanimento del roster. L'Allianz ha però ancora sotto contratto sia Jean Patry che Yuri Romanò e alcune fonti non escludono così Piacenza come potenziale destinazione per lo Zar, che in Emilia riabbraccerebbe peraltro Lucarelli e Simon, ex compagni alla Lube. La permanenza dell'eclettico argentino è infatti quasi certa, a differenza delladi Ivan Zaytsev . L'opposto Azzurro, che ha ritrovato la Nazionale dopo una stagione frenata non poco dal recupero fisico post intervento al ginocchio, potrebbe cambiare maglia e, stando agli ultimi rumor di mercato che vedrebbero una Civitanova decisa verso ildel roster. L'Allianz ha però ancora sotto contratto siachee alcune fonti non escludono cosìcomeper lo, che in Emilia riabbraccerebbe peraltro Lucarelli e Simon, ex compagni alla Lube.

Queste le prime parole di Chinenyeze da nuovo giocatore della Lube: "Aver suscitato l’interesse dei campioni d’Italia mi ha reso felice, non me l’aspettavo. Giocare per una società come la Lube è una grande opportunità per un giocatore in crescita come me. Sono consapevole di non essere Simon, ho tanto da dimostrare, ma sono sicuro dei miei mezzi e sono convinto di poter aiutare un Club così prestigioso a lottare per il vertice e a realizzare grandi cose! Saluto tutti i tifosi biancorossi! Sono impegnato con la mia nazionale, ma non vedo l’ora di arrivare nelle Marche e iniziare questa avventura stimolante".

