Al via il Sei Nazioni 2021, con l'Italia che fa il suo debutto allo stadio Olimpico di Roma. Saranno ben tre le gare casalinghe degli azzurri in questa edizione, azzurri che sperano di togliere lo 0 dalla propria classifica dopo i recenti cattivi risultati. L'ultimo Sei Nazioni che ci ha visto andare a punti è stato quello del 2018, dove l'Italia riuscì quanto meno a conquistare un punto di bonus difensivo nella sconfitta interna contro la Scozia per 29-27 all'ultima giornata. L'ultima vittoria dell'Italia è datata 28 febbraio 2015 con il successo esterno in casa della Scozia per 22-19. Da allora sono arrivate ben 27 sconfitte consecutive. Sarà l'anno della rinascita? Il debutto però non sarà semplice contro la Francia dei giovani terribili.