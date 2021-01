Il Masters è sempre uno dei momenti salienti della stagione mondiale dello snooker. L'evento a inviti è parte integrante della famosa Triple Crown e quest'anno, causa covid-19, avrà un aspetto leggermente diverso. Il World Snooker Tour aveva già abbandonato i piani per consentire ai fan di partecipare all'evento, ma a causa delle crescenti restrizioni sul coronavirus in Inghilterra, il Masters si è trasferito a Milton Keynes: come è già stato fatto per il campionato britannico.

Ronnie O' Sullivan non ha nascosto le sue pessime sensazioni su Milton Keynes ma, dopo aver saltato il Masters nel 2019, sarà presente per raggiungere un'ottava corona. Tuttavia, il favorito sarà Judd Trump, che sta attraverso uno straordinario momento di forma e vuole succedere a Stuart Bingham come campione Masters.

Il format

I 16 migliori giocatori del mondo giocano straight knock-out. C'è una sessione diurna alle 13:00 e una sessione serale alle 19:00. Ogni giorno da domenica 10 gennaio a domenica 17. Partite al meglio degli 11. Finale al meglio delle 19. Judd Trump darà il via domenica alle 13:00 affrontando David Gilbert. Di seguito il programma completo.

Masters Snookers su Eurosport 1, Eurosport 2 e in Live Streaming su Eurosport Player

Su Eurosport 1 (canale 210 del bouquet di Sky e su DAZN) e Eurosport 2 (canale 211 del bouquet di Sky e su DAZN) potrete seguire tutti i match di cartello col commento delle nostre storiche voci Maurizio Cavalli e Andrea Campagna, mentre ogni istante del Masters verrà trasmesso anche in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player per la visione su pc, smartphone e tablet.

Programma completo - primo round

Domenica 10 gennaio

Judd Trump contro David Gilbert (13:00)

Kyren Wilson - Jack Lisowski (19:00)

Lunedì 11 gennaio

Stuart Bingham v Thepchaiya Un - Nooh (13:00)

Shaun Murphy v Mark Williams (19:00)

Martedì 12 gennaio

Neil Robertson v Yan Bingtao (13:00)

Mark Selby v Stephen Maguire (19:00)

Mercoledì 13 gennaio

Ronnie O'Sullivan v Ding Junhui (13:00)

John Higgins v Mark Allen (19:00)

Quarti di finale

Giovedì 14 gennaio

Trump / Gilbert v Wilson / Lisowski (13:00)

Bingham / Un-Nooh v Murphy / Williams (19:00)

Venerdì 15 gennaio

Higgins / Allen v O'Sullivan v Ding (13:00)

Selby / Maguire v Robertson / Yan (19:00)

Semifinali

Sabato 16 gennaio

TBC v TBC (13:00)

TBC v TBC (19:00)

La finale

Domenica 17 gennaio

TBC v TBC (13:00, 19:00)

