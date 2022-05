Il Centrale del Foro Italico apparecchia per una finale che si prospetta pirotecnica: Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas avevano meravigliato il pubblico parigino nella finale del Roland Garros 2021 , col serbo che uscì vittorioso al 5° set. L'imminente finale capitolina concede al greco una chance di riscatto, ma lungo la sua campagna romana, il serbo ha mandato chiari segnali di ripresa su grandi livelli. Nole ha dominato Karatsev, Wawrinka, Auger-Aliassime e Ruud sulla rotta per la finale . Tsitsipas ha superato gli scogli Dimitrov, Khachanov, Sinner e Zverev. Il greco è il giocatore che ha vinto di più in questa prima parte di 2022, inanellando 31 vittorie (14-2 su terra). Il serbo ha festeggiato contro Ruud la vittoria numero 1000 in carriera.

Djokovic-Tsitsipas in 5': il Djoker sale a -1 Slam da Federer e Nadal

DJOKOVIC-TSITSIPAS, IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Domenica 15 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle 16:00, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas scenderanno in campo per la finalissima.

Tutto il torneo di singolare maschile di Roma è trasmesso inoltre in diretta tv da Sky, su Sky Sport Tennis (numero 205 della piattaforma Sky su satellite e fibra ottica) e Sky Sport Uno (canale 201). La visione inoltre sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now

La finale maschile sarà visibile anche gratis e in chiaro sulle reti Mediaset: sarà visibile in diretta tv gratis su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre e Tivùsat e numero 106 della piattaforma Sky). Il live streaming sarà visibile gratis su Mediaset Play Infinity da app o sito e SportMediaset.it.

DJOKOVIC-TSITSIPAS: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: domenica 15 maggio, non prima delle 16:00 sul Centrale del Foro Italico (Roma).

I precedenti tra i due tennisti pendono dalla parte del serbo, che ha vinto 6 degli 8 scontri diretti. Arrivando in semifinale, Djokovic ha già difeso il trono di numero uno al mondo. Tsitsipas invece ha agguantato la quarta piazza del ranking anche grazie alla prematura uscita di scena di Rafa Nadal in quel di Roma.

IL CAMMINO DI NOVAK DJOKOVIC AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA

IL CAMMINO DI STEFANOS TSITSIPAS AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA

Tsitsipas-Dimitrov 6-3 5-7 7-6

Tsitsipas-Khachanov 4-6 6-0 6-3

