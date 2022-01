Medvedev-Auger Aliassime, match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2022, è in programma dalle 9:30 sulla Rod Laver Arena. Il vincente sfiderà in semifinale Stefanos Tsitsipas che ha battuto il nostro Jannik Sinner 3 set a 0.

12:18 - Medvedev-Aliassime 6-7 3-6 6-6

Si va al tie-break, come nel primo set

12:18 - Medvedev-Aliassime 6-7 3-6 6-5

Medvedev si assicura almeno il tie-break del terzo set

12:10 - Medvedev-Aliassime 6-7 3-6 5-4

Stiamo entrando nelle fasi calde del terzo set: Medvedev si salva dopo essere andato 0-30

11:55 - Medvedev-Aliassime 6-7 3-6 3-2

SI PROCEDE ON SERVE! Solo una palla break, cancellata, da Medvedev: Auger sembra in grande forma fisica, per ora pochissime chance di break per il russo

11:30 - Medvedev-Aliassime 6-7 3-6

ALIASSIME VINCE ANCHE IL SECONDO SET! 6-3! Decisivo il break in apertura di parziale, ora a Medvedev serve un'impresa. Incredibile!

Auger-Aliassime è un treno: bordata all'angolo e super smash

11:18 - Medvedev-Aliassime 6-7 2-4

Il canadese riesce a tenere a distanza la testa di serie n°2 del tabellone: ha perso solo due punti al servizio in questo set

11:04 - Medvedev-Aliassime 6-7 0-2

BREAK ALIASSIME! Medvedev in grande difficoltà: dopo 4 parità sulla palla break il russo sparacchia largo un dritto dal centro. Ancora set in salita per il favorito del torneo

Auger-Aliassime, che forza! Sfianca Medvedev e la chiude al volo

10:49 - Medvedev-Aliassime 6-7

SET ALIASSIME! Tie-break da top player del canadese che si guadagna tre set point e al secondo muove il punteggio

10:37 - Medvedev-Aliassime 6-6

CONTROBREAK MEDVEDEV! La pressione fa brutti scherzi ad Aliassime che cede la battuta a 15. Si va al tie-break!

10:34 - Intanto ecco il meglio di Sinner-Tsitsipas

Sinner sbatte contro il muro Tsitsipas: il match in 3'

10:32 - Medvedev-Aliassime 5-6

BREAK ALIASSIME! Prima palla break del match: la vince Auger-Aliassime. Medvedev la cancella con un rovescio lungolinea da paura. Il canadese se ne guadagna un'altra: il russo mette a repentaglio il set con un doppio fallo

10:25 - Medvedev-Aliassime 5-5

Primo set molto combatutto: intensità, ritmo, colpi spettacolari

10:12 - Nessun break fin qui

10:03 - Medvedev-Aliassime 3-2

Nei turni di battuta del russo si gioca poco, più fatica per il canadese

9:56 - Medvedev-Aliassime 2-1

SI PROCEDE ON SERVE IN QUESTO AVVIO! Aliassime prova a impensierire il russo salendo a 30, ma il n° 2 se la cava col servizio

9:49 - Medvedev-Aliassime 1-0

GAME MEDVEDEV! Il russo tiene a 0 il suo avversario

9:45 - Si parte sulla Rod Laver Arena

Sarà Medvedev a servire per primo

9:30 - Siamo pronti per Medvedev-Aliassime

La testa di serie n° 2 sfida per la terza volta il canadese: 3-0 i precedenti a favore del russo

08:58 - Tsitsipas-Sinner, un match a senso unico

Stefanos Tsitsipas batte Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2, giocando in stato di grazia la sua miglior partita australiana. Match di altissimo livello: quando il greco sale in cattedra, Sinner s’inchina, fermandosi ai suoi primi quarti di finale a Melbourne. Tsitsipas affronterà il vincente di Medvedev-Auger Aliassime.

05:45 - Si fermano Bolelli e Fognini

Il doppio azzurro si ferma ai quarti di finale: troppo forte il duo Ram/Salisbury, che trionfa con un netto 6-3 6-2 avanzando così alle semifinali.

I match di giornata

D. Collins (USA) - A. Cornet (FRA) 7-5 6-1

I.Swiatek (POL/7) - K.Kanepi (EST)

J. Sinner (ITA/11) - S. Tsitsipas (GRE/4)

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - D. Medvedev (RUS/2)

RECAP DAY 9

Madison Keys. Nel Day 9 di Melbourne, tanti verdetti: a partire dal tabellone maschile, in cui Rafa Nadal ha prenotato il primo slot in semifinale con una vittoria in 5 set su Denis Shapovalov. Successo in 5 set anche per il nostro Matteo Berrettini , capace di arginare la rimonta di Gael Monfils. Nel femminile avanti Ashleigh Barty

