Piove col sole. È successo a Melbourne ed è successo a Sinner, che perde un match di altissimo livello incassando, comunque meno di quanto dica il punteggio, la sconfitta da un avversario in puro stato di grazia. Jannik si ferma in linea evolutiva ai suoi primi quarti australi in carriera. Tsitsipas vince 6-3 6-4 6-2 e qui vola in semifinale per la terza volta negli ultimi quattro anni.

Ad

Sinner sbatte contro il muro Tsitsipas: il match in 3'

Australian Open Furia Medvedev: "Non posso fare pipì e per lui niente time-violation?" 24/01/2022 A 08:46

Tsitsipas-Sinner, un match a senso unico

Stefanos Tsitsipas batte Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2, giocando in stato di grazia la sua miglior partita australiana. Match di altissimo livello: quando il greco sale in cattedra, Sinner s’inchina, fermandosi ai suoi primi quarti di finale a Melbourne. Tsitsipas affronterà il vincente di Medvedev-Auger Aliassime.

Numero di Sinner! Drittone vincente e aizza il pubblico

Si fermano Bolelli e Fognini

Il doppio azzurro si ferma ai quarti di finale: troppo forte il duo Ram/Salisbury, che trionfa con un netto 6-3 6-2 avanzando così alle semifinali.

I match di giornata

D. Collins (USA) - A. Cornet (FRA) 7-5 6-1

Collins stronca la favola Cornet in 2 set: gli highlights

I.Swiatek (POL/7) - K.Kanepi (EST)

J. Sinner (ITA/11) - S. Tsitsipas (GRE/4)

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - D. Medvedev (RUS/2)

Sinner si sbottona: "McEnroe? Mi potrebbe aiutare nel gioco a rete"

Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 2-6

TSITSIPAS MATTATORE, SINNER SI ARRENDE IN 3 SET. Il greco sfodera la sua miglior prestazione stagionale contro uno Jannik Sinner mai domo. Troppo il divario tecnico tra i due, col greco famelico nel punire l'azzurro ad ogni mezzo passo falso. Ora Tsitsipas attende il vincente tra Medvedev e Auger-Aliassime in semifinale.

Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-4

SECONDO BREAK TSITSIPAS. Scappa via il dritto di Sinner, limitato a un solo punto nel proprio turno a battuta. Ora Tsitsipas comincia a dominare anche col rovescio e nei duelli prolungati.

Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-3

TSITSIPAS TIENE DURO AI VANTAGGI. massimo sforzo per Sinner, che per la prima volta riesce a trascinare ai vantaggi il greco. Un gran recupero finalizzato da un passante e seguito da un dritto in corridoio da parte del greco tornano a far sperare l'altoatesino, ma Tsitsipas non cala d'aggressività nemmeno sotto pressione. Due servizi potenti gli permettono di spingere fuori dal campo Sinner.

Numero di Sinner! Drittone vincente e aizza il pubblico

Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-2

BREAK TSITSIPAS. NOTTE FONDA. Impressionante questo game da parte del greco. Il passante con cui trafigge un Sinner troppo leggero a rete è una doccia fredda. Il greco si guadagna due palle break e infila l'azzurro senza pietà.

Tsitsipas inarrestabile! Rovescio all'incrocio delle linee

Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 1-1

TSITSIPAS NON CALA. Lo ripetiamo, questa è la miglior versione di Tsitsipas. Il greco cala il suo 4° ace e chiude un altro turno di battuta senza troppi patemi.

Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6

TSITSIPAS SI PRENDE ANCHE IL 2° SET! Parziale fotocopia del primo. Tsitsipas dominante a servizio (81% di prime tenute in campo e 81% di punti vinti con queste), mentre Sinner non riesce ad avviare lo scambio, tantomeno a dettare il ritmo del match. U misero 19% di punti vinti sulla prima di battuta non sono sufficienti ad impensierire il greco. Jannik deve ancora procurarsi la sua prima palla break.

Sinner-Tsitsipas 3-6 4-5

SINNER SOPRAVVIVE A UNO STRARIPANTE TSITSIPAS. Due dritti tuonanti mettono l'azzurro sull'attenti, ma il vantaggio di partenza è troppo per attivare la rimonta del miglior Tsitsipas.

Sinner-Tsitsipas 3-6 2-4

TSITSIPAS IN SCIOLTEZZA. Pressione nulla di Jannik, anche in questo game. Il greco gli impartisce la solita legge del servizio e dritto, e continua a stanarlo sulla diagonale del rovescio. Prova magistrale del greco sin qui.

Sinner-Tsitsipas 3-6 1-2

NOOOO!! ALTRO BREAK TSITSIPAS. A Melbourne comincia a piovere, e Sinner comincia a spegnersi. Le poche volte che l'azzurro riesce a farlo muovere, il greco risponde presente. Tsitsipas si guadagna una palla break con un rovescio lungolinea maestoso, poi sfrutta un errore gratuito di Jannik.

Che roba Tsitsipas! Il rovescio lungolinea è una meraviglia

Sinner-Tsitsipas 3-6

TSITSIPAS IMPECCABILE, IL 1° SET E' SUO! Sinner costretto a rincorrere anche in questo ultimo game. Il greco si guadagna due set point e sfonda al secondo. Qui poco è dipeso da Jannik: l'azzurro ha sbagliato veramente poco. Sinner ha tenuto in campo solo il 48% di lrime, convertendone però il 100% (10/10). Il greco ha schiacciato l'azzurro con un gioco piuttosto lineare: servizio e un dritto granitici.

Sinner-Tsitsipas 2-5

TSITSIPAS NON TREMA. Si è preso qualche rischio in più Jannik in questo game, come normale che sia. Purtroppo non è bastato. Tsitsipas continua a servire bene, generando una pressione ingestibile per la risposta di Jannik.

Magico Sinner! Passante in corsa da urlo, Tsitsipas trafitto

Sinner-Tsitsipas 2-4

SECONDO GAME A ZERO PER JANNIK! Altro turno di battuta (il secondo consecutivo) facile per l'azzurro, nonostante qualche difficoltà di troppo nel controllare la prima di servizio in questo avvio di match (44% tenute in campo).

Sinner-Tsitsipas 1-3

SINNER TIENE A ZERO TSITSIPAS! Reazione dell'azzurro: game che scivola rapidamente in suo favore. Prima un servizo e dritto, poi un sublime diagonale col rovescio seguito da un servizio vincente e un colpo steccato del greco. Avanti così.

Sinner-Tsitsipas 0-3

TSITSIPAS CONSOLIDA IL VANTAGGIO. Poco margine d'intervento anche in questo game per Sinner. Un avvio così esplosivo, da parte del greco, era da mettere in preventivo. Ora Jannik deve stringere i denti ed allungare il più possibile il parziale.

Sinner-Tsitsipas 0-2

BREAK TSITSIPAS. Partenza lanciata del greco, che sta trovando una profondità pressochè perfetta col dritto. In avvio Sinner si pare bene il campo fino a condurre il punteggio del game, salvo poi incepparsi con la prima di servizio. Un doppio fallo dell'azzurro e una palla break sono quanto bastano al greco per effettuare il sorpasso a freddo.

Sinner attacca, Tsitsipas si inventa il numero: che passante del greco

Sinner-Tsitsipas 0-0

SI PARTE! Tsitsipas al servizio.

RECAP DAY 9

Madison Keys. Nel Day 9 di Melbourne, tanti verdetti: a partire dal tabellone maschile, in cui Rafa Nadal ha prenotato il primo slot in semifinale con una vittoria in 5 set su Denis Shapovalov. Successo in 5 set anche per il nostro Matteo Berrettini , capace di arginare la rimonta di Gael Monfils. Nel femminile avanti Ashleigh Barty

Australian Open in esclusiva su Discovery+

Segui in ESCLUSIVA tutti i match degli Australian Open su Discovery+ : abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutti i match da Melbourne in Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla Coppa d'Africa di calcio e ovviamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Sinner con la maturità di un 30enne: con Tsitsipas se la gioca