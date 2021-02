Lo spagnolo ha così potuto spiegare come il mezzo gommato Goodyear condotto l'anno scorso ha degnamente sostituito il suo predecessore nella serie.



“Ci sono molte piccole cose differenti, come i freni, che sono di un’altra marca; le pastiglie danno una sensazione diversa. Abbiamo il cambio Hewland e il modo di cambiare le marce è più delicato. Abbiamo anche più deportanza quindi siamo più veloci nelle curve ad alta velocità. Con il vecchio modello facevamo fatica lì per via del sottosterzo. La nuova macchina è anche più stabile perché è cinque centimetri più lunga tra l’asse anteriore e posteriore. Si fatica meno di quanto si faceva con il vecchio modello e si possono regolare molte più cose con l’assetto".



"Ma bisogna capirlo. Inoltre avevamo anche i nuovi pneumatici Goodyear. Non abbiamo fatto alcun test pre-stagionale queste gomme, siamo andati a Zolder per la prima gara del WTCR. Anche se è stato molto difficile, alla fine ero felice perché ho finito la stagione con un ottimo feeling e quasi un assetto perfetto. Questo è molto buono in vista della stagione 2021”.



Azcona ieri è stato annunciato come terzo pilota della CUPRA nel PURE ETCR, il campionato turismo elettrico del promoter Eurosport Events che lo vedrà in azione con la CUPRA eRacer.