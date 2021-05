I successi ottenuti da Hyundai Motorsport Customer Racing nel WTCR – FIA World Touring Car Cup e il fatto che in pista ci sia la nuova Hyundai Elantra N TCR sono stati i motivi che hanno spinto a firmare Jean-Karl Vernay.

Dopo due anni con Audi, il francese nel 2020 ha vinto il TCR Trophy per i privati con il Team Mulsanne al volante dell'Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris.



Per il 2021 Vernay è stato ingaggiato dalla Casa coreana, che lo dirotterà sull'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



"Quando è arrivata l'opportunità di guidare per Hyundai Motorsport Customer Racing nel WTCR, è stata una decisione facile da prendere - ammette Vernay - Le Hyundai sono fra le più veloci nella categoria TCR da anni, e lo dimostra il numero di vittorie dei loro clienti nelle serie. Per me è un nuovo team con cui lavorare, e una nuova auto per tutti. Essere così coinvolti nel processo di sviluppo è stato incredibilmente utile, sia per capire meglio la Elantra N TCR in vista delle prime gare, ma anche per avere una prima possibilità di lavorare con l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team e i loro ingegneri, preparandoci verso il nuovo anno".



La stagione 2021 del WTCR partirà dal Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno. Vernay correrà anche con la Hyundai Veloster N ETCR nel PURE ETCR, che scatterà da Vallelunga il 18-20 giugno.

