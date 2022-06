Con una zampata finale, Yann Erhlacher svetta nella seconda sessione di prove libere della WTCR Race of Spain, mentre il gruppo del WTCR - FIA World Touring Car Cup si è dato agli ultimi preparativi per le qualifiche al MotorLand Aragón.

Il Campione in carica ha fatto un ottimo giro proprio alla fine della sessione di 30 minuti, ottenendo un tempo di 2'05"579 precedendo Norbert Michelisz di 0"286.



"È buono, mi sento a mio agio con la macchina, il che è molto importante qui", ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co. "Finora tutto bene. Sono solo prove libere e non so cosa stessero facendo gli altri, se stessero spingendo o meno. Sono contento della mia macchina e questo è il massimo che posso fare. Sono soddisfatto del ritmo. Abbiamo ancora qualcosa da mettere a punto sulla vettura per ottimizzare l'assetto e poi andremo a fare le qualifiche".



"La pista è cambiata parecchio tra una sessione e l'altra. Era piuttosto sporca e c'era molta sabbia, ma anche la temperatura è salita. Dobbiamo adattarci".



Dietro ad Ehrlacher e Michelisz, Santiago Urrutia ha ottenuto il terzo tempo con la sua Cyan Performance Lynk & Co. Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona è stato il quarto più veloce nel giorno del suo 26° compleanno, mentre Yvan Muller ha preso male un cordolo riportando un danno alla ruota anteriore terminando quinto.



Mehdi Bennani, alla sua prima uscita sul circuito spagnolo, è stato sesto con la sua RS3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport, davanti al collega Tom Coronel. Dániel Nagy è stato il più veloce tra le CUPRA Leon Competición di Zengő Motorsport, ottavo, davanti a Gilles Magnus, mentre Thed Björk ha completato la top 10 con la sua Lynk & Co.



Nathanaël Berthon del Comtoyou DHL Team Audi Sport si è piazzato 11°, davanti a Ma Qing Hua (Lynk & Co) e a Esteban Guerrieri, che con la sua Honda Civic Type R TCR del team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha urtato una pila di pneumatici. Attila Tassi del LIQUI MOLY Team Engstler è 14° con la sua Honda, mentre Rob Huff, il più veloce nella prima sessione, chiude 15°.



Le Honda di Tiago Monteiro e Néstor Girolami completano la classifica.



Le qualifiche della WTCR Race of Spain inizieranno alle 15;30 ora locale.

