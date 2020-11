Siamo solo alla quarta giornata ma la Champions League ha già emesso i primi verdetti. Al termine dei primi 270’ di questa fase a gironi, sono già diverse le squadre che hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale guadagnandosi un posto per la secondo fase. Tra queste c’è anche la Juventus di Andrea Pirlo, che grazie al sofferto successo in rimonta sul Ferencvaros all’Allianz Stadium, ha chiuso i giochi con due giornate d’anticipo, sfruttando il roboante successo del Barcellona a Kiev. Ecco nel dettaglio tutte le qualificate agli ottavi di finale.