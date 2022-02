Il programma delle semifinali comincia con(mercoledì 2 febbraio alle 20). Iche non avevano brillato particolarmente durante la fase a gironi, si ritrovano in semifinale dopo aver mostrato invece un buon calcio contro Gabon e, soprattutto, Tunisia . Il, invece, continua a subire poco (solo 1 gol nel torneo) ed è riuscita a disfarsi della sorpresa Guinea Equatoriale ai quarti , ritrovando anche quella vena realizzativa che mai aveva avuto in questo torneo. Solo una delle due potrà però accedere alla finalissima del 6 febbraio: chi prende il primo biglietto a disposizione? Entrambe le Nazionali sognano il successo finale, considerando che né Burkina Faso né Senegal hanno mai conquistato una Coppa d'Africa nella loro storia

Gli italiani: Kalidou Koulibaly (Napoli), Ibrahima Mbaye (Bologna), Keita Baldé (Cagliari), Fodé Ballo-Touré (Milan)

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; I.Kaboré, E.Tapsoba, Dayo, Yago; IB Touré, Guira; Bandé, G.Sangaré, Bayala; Bertrand Traoré. Ct: Kamou Malo

SENEGAL (4-3-3): E.Mendy; B.Sarr, Koulibaly, A.Diallo, Ciss; I.Gueye, N.Mendy, Kouyaté; Dieng, Diédhiou, Mané. Ct: Aliou Cissé

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia)

Squalificati: Dango Ouattara (Burkina Faso)

Diffidati: Koffi (Burkina Faso), E.Tapsoba (Burkina Faso), Bayala (Burkina Faso), Bandé (Burkina Faso), Ciss (Senegal), P.Gueye (Senegal)

