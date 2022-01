Continua il programma degli ottavi di finale con la sfida tra. Una sfida impari sulla carta, soprattutto perché le Comore si ritrovano a ridisegnare la propria formazione a causa di ben 10 positività tra i propri giocatori . Si era temuto dovessero giocare senza portiere, visto l'infortunio del titolare miracoloso contro il Marocco , e conpositivi anche loro al covid. Per fortuna del ct Amir Abdou, però, Ahamada si è negativizzato e inon saranno costretti a mettere un giocatore di movimento tra i pali. Comore che arrivano a questi ottavi perché 'ripescati' tra le migliori terze dopo la vittoria sul Ghana, mentre ilè stata la prima a qualificarsi dopo due vittorie su due nel girone. È anche la Nazionale con più gol fatti nei gironi con, trascinata dache di gol ne ha fatti ben 5 (ecco tutti i suoi gol). Tra ianche due italiani: il titolarissimodel Napoli, ma anchedel Verona che ha fatto qualche apparizione. Senza dimenticare il prossimo portiere dell'Inter,, anche se l'attuale estremo difensore dell'Ajax non è stato sempre impeccabile . Anzi.

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu-Ngadjui, Tolo; Gouet, Zambo Anguissa, Ngamaleu; Toko Ekambi, Aboubakar, Choupo-Moting. Ct: Toni Conceição

Comore (4-2-3-1): Ahamada; Abdallah, M'dahoma, Zahary, Bakari; Y.M'Changama, I.Mohamed; Djoudja, Mogni, M.M'Changama; Ben Nabouhane. Ct: Amir Abdou

Arbitro: Bamlak Tessema Weyesa (Etiopia)

