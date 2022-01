Marocco che non potrà portare in panchina due giocatori per l'attesissimo match contro l'Egitto, considerata una finale anticipata (Halilhodzic ha perso infatti il difensore Souffian El Karouani e il portiere Munir Mohand Mohamedi, entrambi positivi al covid. Questo il bilancio dei tamponi svolti alla vigilia della sfida contro i Faraoni che porterà una delle due Nazionali in semifinale contro il Camerun che ha battuto Brutte notizie in casache non potrà portare in panchina due giocatori per l'attesissimo match contro l', considerata una finale anticipata ( probabili formazioni ). La Nazionale diha perso infatti il difensoree il portiere, entrambi positivi al covid. Questo il bilancio dei tamponi svolti alla vigilia della sfida contro iche porterà una delle due Nazionali in semifinale contro ilche ha battuto sabato il Gambia

Leoni dell'Atlante. Il giocatore del NEC Nijmegen è stato in panchina solo nel match inaugurale contro il Ghana, poi è sempre stato piazzato in tribuna dal ct Halilhodzic. Il portiere Mohamedi è invece il vice di Bono, anche se ha collezionato comunque una presenza in questa Coppa: quella In ogni caso, né El Karouani né Mohamedi sono due titolari della squadra dei. Il giocatore del NEC Nijmegen è stato in panchina solo nel match inaugurale contro il Ghana, poi è sempre stato piazzato in tribuna dal ct Halilhodzic. Il portiere Mohamedi è invece il vice di Bono, anche se ha collezionato comunque una presenza in questa Coppa: quella contro il Gabon nell'ultima giornata della fase a gironi.

