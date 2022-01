Nigeria è stata una delle prime a qualificarsi e gli occhi sono tutti puntati su Egitto-Sudan. Sulla carta i Faraoni non dovrebbero aver problemi a vincere e ottenere a loro volta il Salah ritrovato che ha segnato il suo primo gol nella competizione. Archiviati i gruppi B e C, con le qualificazioni di Senegal , Guinea e Gabon e, soprattutto, con l'eliminazione precoce del Ghana , in serata ci saranno le ultime due partite del Gruppo D. Laè stata una delle prime a qualificarsi e gli occhi sono tutti puntati su. Sulla carta inon dovrebbero aver problemi a vincere e ottenere a loro volta il pass per la fase ad eliminazione diretta . Nell'ultimo match contro la Guinea Bissau, infatti, la squadra di Queiroz ha mostrato di nuovo il proprio valore, soprattutto con unritrovato che ha segnato il suo primo gol nella competizione.

Il programma delle gare

-ore 20: Egitto-Sudan all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-ore 20: Guinea Bissau-Nigeria al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

Ore italiane

Da Ola Aina a Ebuehi: tutti gli italiani in campo

Saranno solo due gli italiani in campo in questa serata, tutti in Guinea Bissau-Nigeria. Le Super Aquile sono già qualificate agli ottavi da prime del loro girone, possibile che il ct Augustine Eguavoen voglia operare qualche cambio in chiave turnover e far rifiatare i titolari. In questo caso parliamo di Ola Aina, con l'esterno del Toro che ha giocato una partita ai limiti della perfezione contro l'Egitto al debutto, salvo poi commettere tanti e troppi errori contro il Sudan (regalando un calcio di rigore agli avversari). Possibile invece il debutto di Ebuehi del Venezia, con il terzino che non gioca in Nazionale dal 30 marzo 2021, contro il Lesotho, durante le qualificazioni di questa Coppa d'Africa.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

