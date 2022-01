Vozinha, Mané. L'attaccante del Liverpool era stato Guinea Equatoriale? Mané ha ripreso ad allenarsi col gruppo dopo l'inevitabile riposo che gli ha concesso il ct Aliou Cissé, che lo ha tenuto lontani dal campo per tre giorni. Ma adesso? C'è da battere la Guinea Equatoriale di Owono, che ha ricevuto Nzalang Nacional hanno incassato finora un solo gol nel torneo. Considerando che il Senegal ha realizzato solo 3 gol (2 di Mané), serve come il pane un attaccante capace di sbloccare il risultato... 2Dopo il violentissimo scontro con durante Senegal-Capo Verde , eravamo in attesa di aggiornamenti circa le condizioni di salute di. L'attaccante del Liverpool era stato dimesso dall'ospedale la sera stessa dell'incidente , dopo non non aver rimediato - per fortuna - né commozioni cerebrali né trauma cranici. Ma sarà a disposizione per i quarti contro la? Mané ha ripreso ad allenarsi col gruppo dopo l'inevitabile riposo che gli ha concesso il ct Aliou Cissé, che lo ha tenuto lontani dal campo per tre giorni. Ma adesso? C'è da battere la Guinea Equatoriale di Owono, che ha ricevuto una proposta molto particolare nelle ultime ore , e ihanno incassato finora un solo gol nel torneo. Considerando che il Senegal ha realizzato solo 3 gol (2 di Mané), serve come il pane un attaccante capace di sbloccare il risultato...

Il portiere si scontra con Mané, esce in barella e viene espulso: Capo Verde in 9

Le parole di Aliou Cissé

Mané? Sta bene. Ha ripreso gli allenamenti e seguiamo le sue condizioni. Si allenerà regolarmente alla vigilia della prossima partita. Lo scontro è stato molto duro e serio, quello tra i due giocatori

Farlo uscire subito?

Mané è un giocatore e uno sportivo di alto livello, conosce molto bene il suo corpo. Quando c'è stato lo scontro ha continuato a giocare. Ma il nostro staff medico era lì con lui dopo l'incidente, l'arbitro era lì. Lui era cosciente e a testimonianza di questo c'è il fatto che abbia segnato un gol. Anche quando è uscito dal campo tutto sommato stava bene, dalla panchina non abbiamo avuto le sensazioni che dovesse essere subito cambiato. Ma posso rassicurarvi. Mané gode di buona salute e noi non abbiamo mai giocato con la salute dei giocatori. E questa avrà sempre la priorità sui risultati

E insomma, Mané ci sarà in campo? Bella domanda. L'obiettivo è che l'attaccante del Liverpool sia comunque a disposizione e partire dalla panchina per il match contro la Guinea Equatoriale. Questo sarebbe già un buon risultato perché, comunque, Mané non si è allenato in questi giorni. Senegal che è un po' in emergenza in queste ore, dal punto di vista offensivo: anche Dieng - autore del raddoppio contro Capo Verde - si è infortunato nell'ultimo allenamento. Con Dia e Diédhiou ci sarà un ballottaggio da Diallo e Keita Baldé per capire chi sarà il terzo attaccante.

Mané segna, esulta ma poi chiede il cambio per la botta subita: sta bene

Super gol di Mané, c'è il fallo di Diedhiou ma per l'arbitro è tutto regolare

Senegal-Capo Verde 2-0: gli highlights

