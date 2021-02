Atalanta-Napoli: semifinale di Coppa Italia atto due. Dopo lo 0-0 dell'andata, l'accesso alla finale si deciderà nella gara di Bergamo. Si gioca mercoledì 10 febbraio alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà visibile in diretta esclusiva sulla Rai. Dopo il 2-1 subito dal Genoa in campionato, il Napoli viaggia in Lombardia per affrontare un'Atalanta reduce dal pareggio per 3-3 contro il Torino. In palio c'è un posto nella finale di Coppa Italia, con Gasperini alla ricerca del primo trofeo con gli orobici e Gattuso che vuole difendere il titolo. Chi raggiungerà la finale di Roma?