Lukaku e Lautaro esultano in Inter-Getafe

Inter-Bayer Leverkusen in Diretta Tv e Live Streaming: la partita valida per i quarti di finale (in gara secca) di Europa League è in programma lunedì 10 agosto alle 21 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canali 201 e 252) e su TV8 (Canale 108). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Wendell, S.Bender, Tah, L.Bender; Baumgartlinger, Demirbay, Palacios; M.Diaby, Volland, Havertz. All. Peter Bosz

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Play Icon WATCH Conte: “Dobbiamo dimostrare sul campo che l'Inter merita la finale o uscire senza rimpianti” 00:00:54

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

-Inter-Getafe 2-0 (33' R.Lukaku, 83' Eriksen)

-Atalanta-Inter 0-2 (1' D'Ambrosio, 20' Young)

-Inter-Napoli 2-0 (11' D'Ambrosio, 74' Lautaro Martinez)

-Genoa-Inter 0-3 (34' Lukaku, 83' Sanchez, 93' Lukaku)

-Inter-Fiorentina 0-0

Play Icon WATCH Conte: “Pirlo alla Juventus? Felice per lui, questo vuol dire che sto diventando vecchio” 00:00:28

Gli ultimi 5 risultati del Bayer Leverkusen

-Bayer Leverkusen-Rangers 1-0 (51' M.Diaby)

-Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4 (16' Alaba, 24' Gnabry, 59' e 89' Lewandowski; 63' S.Bender, 90+5 rig. Havertz)

-Bayer Leverkusen-Mainz 1-0 (2' Volland)

-Hertha Berlino-Bayer Leverkusen 2-0 (22' Cunha, 54' Lukébakio)

-Bayer Leverkusen-Colonia 3-1 (7' S.Bender, 39' Havertz; 59' Bornauw; 83' M.Diaby)

Play Icon WATCH Inter, tutti i segreti del Leverkusen in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 00:01:23

Approfondimenti e dichiarazioni

Inter: tra una polemica e l'altra, l'anno zero di Conte ha messo le basi per un futuro di successi

Conte: "Deve essere un'Inter senza rimpianti. Pirlo allenatore? Sto diventando vecchio"

Lukaku più Eriksen, l'Inter vola ai quarti di finale: 2-0 al Getafe

Le 5 verità di Inter-Getafe: nerazzurri tosti, Bastoni cresce

È il Bayer Leverkusen l'avversaria dell'Inter: 1-0 ai Rangers, Aspirine ai quarti

Play Icon WATCH Conte: "Brutti attacchi a me e ai giocatori, il club non ci ha protetti: il 2° posto è solo nostro" 00:01:27

Inter-Bayer Leverkusen: informazioni

Quarti di finale di Europa League 2019-20 (gara secca) - Tutte le news

Data, orario e luogo: lunedì 10 agosto, ore 21 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

