Le ultime 4 partite della seconda giornata vedono impegnate le squadre dei Gruppi G e H. Torna in campo il Brasile , che alle ore 17.00 sfida la, partita che potrete commentare insieme a noi sul canale Twitch di Eurosport . Esameper ildi Cristiano Ronaldo, non scintillante all'esordio contro il Ghana che invece affronta la. Apre la giornata la sfida traentrambe sconfitte all'esordio. Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

CAMERUN-SERBIA: Pisaneschi-Eterno 2, Turcato-Erba 2

Prima sfida del giorno, in programma alle ore 11.00. Camerun e Serbia hanno perso i rispettivi esordi contro Piksi Stojkovic ha più qualità rispetto alla formazione africana che però appare sempre un cliente ostico da afrontare, soprattutto in partite nelle quali è spalle al muro. Prima sfida del giorno, in programma alle ore 11.00. Camerun e Serbia hanno perso i rispettivi esordi contro Svizzera Brasile e si scontrano per i primi punti nel Girone E. La nazionale diha più qualità rispetto alla formazione africana che però appare sempre un cliente ostico da afrontare, soprattutto in partite nelle quali è spalle al muro.

COREA DEL SUD-GHANA: Pisaneschi-Eterno 1, Turcato-Erba X

Interessante e di difficile lettura la partita delle ore 14.00 che vede di fronte la Corea del Sud, che ha bloccato sullo 0-0 l'Uruguay all'esordio, e il Ghana sconfitto dal Portogallo nella prima giornata. L'ago della bilancia potrebbe essere la condizione di Hung Ming Son, apparso Interessante e di difficile lettura la partita delle ore 14.00 che vede di fronte la Corea del Sud, che ha bloccato sullo 0-0 l'Uruguay all'esordio, e il Ghana sconfitto dal Portogallo nella prima giornata. L'ago della bilancia potrebbe essere la condizione di, apparso non in forma smagliante nella partita contro la Celeste . Ghana squadra molto più fisica, ma attenzione a non sottovalutare l'organizzazione che sempre contraddistigue i sudcoreani.

BRASILE-SVIZZERA: Pisaneschi 1, Turcato-Erba 1

Alle 17.00 torna in campo il Brasile di Richarlison e Vinicius Jr. Nonostante la ct Tite ha l'imbarazzo della scelta in panchina per pescare il sostituto di O'Ney. Sfidanti concordi nel pronosticare un'altra vittoria verdeoro ma non sarà una passeggiata. La Svizzera ha infatti dimostrato più volte di sapere giocare bene in difesa (citofonare: Italia) e renderà la vita dura al Brasile.



PORTOGALLO-URUGUAY: Pisaneschi 1, Turcato-Erba X

L'ultima partita della seconda giornata vede di fronte due squadre che, al di là dei risultati, non hanno pienamente convinto all'esordio. Il Portogallo Celeste sembra fare ancora affidamento su giocatori un po' consumati, ma occhio a sottovalutrare il cuore dei campioni (CR7 compreso). Alle 17.00 torna in campo il Brasile di. Nonostante la conclamata assenza di Neymar , ilha l'imbarazzo della scelta in panchina per pescare il sostituto di O'Ney. Sfidanti concordi nel pronosticare un'altra vittoria verdeoro ma non sarà una passeggiata. Laha infatti dimostrato più volte di sapere giocare bene in difesa (citofonare: Italia) e renderà la vita dura al Brasile.L'ultima partita della seconda giornata vede di fronte due squadre che, al di là dei risultati, non hanno pienamente convinto all'esordio. Il Portogallo ha avuto bisogno di un "rigorino" per sbloccare la partita contro il Ghana e, nonostante il 3-2 finale, ha palesato più di una lacuna difensiva . L'Uruguay ha invece sfoggiato una prestazione opaca contro la Corea del Sud. Lasembra fare ancora affidamento su giocatori un po' consumati, ma occhio a sottovalutrare il cuore dei campioni (CR7 compreso).

