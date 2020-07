La Juventus cade a Cagliari! Tris di Chiesa al Bologna; Roma qualificata ai gironi di Europa League

La Juventus, fresca del titolo di Campione d'Italia, perde alla Sardegna Arena per 2-0 con i gol del giovane Gagliano e di Simeone. La Fiorentina supera 4-0 il Bologna grazie alla tripletta di Federico Chiesa, mentre la Roma sbanca Torino e si qualifica alla fase a gironi di Europa League.

Cagliari-Juventus 2-0 (8' Gagliano, 45+2 Simeone)

La Juventus non onora il ruolo di neo-Campione d’Italia e perde a Cagliari una partita in cui non ha creato mai un pericolo. Sarri fa un po’ di turnover, dando spazio anche ai giovani: ma senza l’apporto offensivo di Dybala e con un Ronaldo ben ingabbiato per tutta la gara, combina veramente poco. Fa festa così il Cagliari di Zenga che con Gagliano prima e Simeone all’ultima azione prima dell’intervallo, porta via un prezioso 2-0 e cancella la voce ‘zero’ al termine ‘vittorie’ nel mese di luglio. Per la Juventus, al di là di tutto, l’ennesima serata di riflessione, per una squadra che fatica tremendamente a creare occasioni di fronte a compagini che sanno chiudere gli spazi centrali.

Torino-Roma 2-3 (14' Berenguer; 16' Dzeko, 23' Smalling, 61' rig. Diawara; 65' Singo)

Roma matematicamente al 5° posto, buono per la qualificazione ai gironi di Europa League, a 90' dalla fine del campionato. Contro il Torino, al vantaggio di Berenguer al 14', rispondono Dzeko (da due passi), Smalling (di testa) e Diawara (su rigore). La percussione del giovane Singo prova a riportare in partita in granata al 66' ma, alla fine, la band di Fonesca vincerà 3-2.

Fiorentina-Bologna 4-0 (48', 54' e 89' F.Chiesa, 74' Milenkovic)

Una partita intensa per i primi 20’, poi i giocatori di Fiorentina e Bologna hanno deciso di marciare assieme a piccolo trotto verso la conclusione della stagione. Tutti i giocatori tranne uno: Federico Chiesa. La sua doppietta fulminea all’inizio della ripresa ha scaraventato i felsinei fuori dalla gara. Da lì, tutto in discesa per gli uomini di Iachini: Milenkovic concretizza una carambola in area su corner, poi Chiesa decide di portarsi a casa il pallone con uno dei suoi proverbiali tiri a giro. I gigliati agganciano il Bologna in classifica a 46 punti.

La classifica dopo 37 giornate

Juventus 83 punti, Inter 79, Atalanta e Lazio 78, Roma 65, Milan 63, Napoli 59, Sassuolo 51, Hellas Verona 49, Bologna, Fiorentina e Parma 46, Cagliari 45, Udinese 42, Sampdoria 41, Torino 39, Genoa 36, Lecce 35, Brescia 24, SPAL 20.

