Grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic il Milan supera la Samp a Marassi e mette pressione alla Roma per la questione 5° posto, mentre la Lazio batte 2-0 il Brescia con un gol di Immobile che si porta a 35 reti (a -1 dal record di Higuain). Il Lecce vince a Udinese e si porta a -1 dal Genoa che ne prende 5 col Sassuolo. Discorso salvezza ancora tutto da definire.

Sampdoria-Milan 1-4 (4' e 58' Ibrahimovic, 55' Çalhanoglu; 87' Askildsen; 90+2 Leão)

Grazie a una doppietta di Zlatan Ibrahimovic e ai timbri di Çalhanoglu e Leão il Milan di Pioli rifila un poker di reti alla Sampdoria e si porta a quota 63 punti in classifica, provvisoriamente a una sola lunghezza dalla Roma quinta della classe. Askildsen “salva l’onore” dei blucerchiati nel finale. Donnarumma para un altro penalty (a Maroni).

Ibrahimovic - Sampdoria-Milan - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Lazio-Brescia 2-0 (17' J.Correa, 83' Immobile)

La Lazio supera per 2-0 il Brescia, aggancia l'Atalanta al terzo posto e si porta a una lunghezza dalla seconda posizione occupata dall'Inter. All'Olimpico vanno a segno nel primo tempo Correa e nel finale il solito Immobile, al gol numero 35 del proprio campionato: il centravanti biancoceleste si porta dunque a -1 dal record di reti in un singolo torneo stabilito da Higuain nel 2015/16.

Immobile e Correa, Lazio-Brescia Credit Foto Getty Images

Sassuolo-Genoa 5-0 (26' H.Traorè, 39' Berardi, 66' e 77' F.Caputo, 74' Raspadori)

Sassuolo da impazzire, Genoa spalle al muro: è questo il riassunto del match del Mapei Stadium, dove la banda De Zerbi incanta trascinata da Berardi e Caputo. Finisce 5-0, con gloria anche per i giovani Traorè e Raspadori. La squadra di Nicola, invece, non entra mai in partita e ora rischia grosso: con la vittoria a Udine, il Lecce si porta a -1 dai rossoblù a novanta minuti dal termine. In programma Genoa-Verona e Lecce-Parma, sarà un’ultima giornata molto calda ai piani bassi della classifica…

Mimmo Berardi, Sassuolo-Genoa Credit Foto Getty Images

Udinese-Lecce 1-2 (36' Samir; 40' rig. M.Mancosu, 81' Lapadula)

Con le unghie e con i denti il Lecce strappa un successo fondamentale alla Dacia Arena e si giocherà la salvezza nell’ultima giornata contro il Genoa. Protagonista assoluto della serata Lapadula che segna il gol della speranza nel finale dopo il botta e risposta nel primo tempo di Samir e Mancosu su rigore. I salentini salgono così a -1 dai liguri che sono crollati 5-0 a Reggio Emilia per mano dal Sassuolo. Nell’ultima giornata a Liverani servirà un successo al Via del Mare contro il Parma e sperare che la squadra di Nicola non vinca contro il Verona a Marassi. Un finale hitchcockiano.

Mancosu, Udinese-Lecce Credit Foto Getty Images

Hellas Verona-SPAL 3-0 (7' e 11' Di Carmine, 47' Faraoni)

Partita a senso unico al Bentegodi con il Verona che prova a blindare il 9° posto della classifica grazie al 3-0 sulla SPAL. Avvio dirompente degli scaligeri con doppietta di Di Carmine che ringrazia gli assist di Lazovic e Dimarco. In avvio di ripresa c'è anche il tris di Faraoni con la squadra di casa che continua ad attaccare. Nel finale ci prova anche Pazzini, alla caccia del suo gol n° 200 in carriera, ma non riesce a trovare la porta di Letica.

Davide Faraoni - Hellas Verona-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La classifica dopo 37 giornate

Juventus 83 punti, Inter 79, Atalanta e Lazio 78, Roma* 64, Milan 63, Napoli 59, Sassuolo 51, Hellas Verona 49, Bologna* e Parma 46, Fiorentina* 43, Udinese e Cagliari 42, Sampdoria 41, Torino* 39, Genoa 36, Lecce 35, Brescia 24, SPAL 20.

*una gara in meno

