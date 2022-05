Edoardo Affini e Davide Gabburo, per Magnus Cort Nielsen e soprattutto per De Bondt che Alpecin Fenix può festeggiare con l'ex campione nazionale belga per la sua terza tappa vinta in questo Giro. Van der Poel Doveva essere l'ultima tappa per i velocisti, ma così non è stato. Qualcosa nei conti delle squadre non ha funzionato visto che, passato il Muro di Ca' del Peggio senza ulteriori attacchi, il gruppo doveva rimontare poco meno di 2' dai quattro fuggitivi. Degli eroi, considerando che la volata di gruppo era cosa scontata. Non così scontata per i nostri, pere soprattutto perche centra l'impresa a Treviso . C'era qualcuno che pensava ad un attacco di van der Poel sul muro, ma l'può festeggiare con l'ex campione nazionale belga per la sua terza tappa vinta in questo Giro. Van der Poel a Visegrád , Oldani a Genova e ora anche De Bondt che aveva già provato l'impresa a Reggio Emilia. Come non è arrivato il poker per Démare, neanche per gli azzurri, ma speriamo in qualche colpo di mano da parte di Nibali in queste ultime due tappe di montagna.

Giro d'Italia Altro che volata, arriva la fuga! Vince De Bondt su Affini

I 4 promossi

Dries De Bondt

Dries De Bondt a portare via l'azione con Cort Nielsen, sempre lui ad alimentarla con le sue trenate, e ancora lui a battere tutti allo sprint ristretto. Chapeau! L'anno scorso aveva vinto la classifica dei traguardi volanti, quest'anno voleva tornare a casa con una vittoria di tappa. Ci aveva provato a Reggio Emilia , in una frazione tutta piatta dove era scontata la volata, e venne ripreso dentro l'ultimo km. Anche oggi la volata era scontata, ma ha beffato tutti. È statoa portare via l'azione con Cort Nielsen, sempre lui ad alimentarla con le sue trenate, e ancora lui a battere tutti allo sprint ristretto. Chapeau!

Edoardo Affini

Dopo il 2° posto nella cronometro di Torino e il 2° posto nella tappa di Verona del 2021, non poteva mancare un 2° posto anche nel 2022. Edoardo Affini ce l'ha fatta, ahimè, venendo beffato da De Bondt nella volata di Treviso. Ma grande merito per il corridore della Jumbo Visma che si è infilato nella fuga di giornata e, con l'aiuto dei suoi compagni d'avventura, l'ha portata al termine. La vittoria non è arrivata, ma questa può essere considerata anche come una sgambata in vista della crono di Verona. Dove potrebbe piazzare il colpaccio...

Davide Gabburo

Davide Gabburo abbia un buono spunto in velocità. Si sono fatti sentire i km di fuga, lui che ha dato tutto per farla arrivare in porto. Resta però uno dei fiori all'occhiello della Bardiani-CSF-Faizané che ha raccolto davvero poco in questo Giro d'Italia. Si ributta nella mischia dopo il 2° posto nella tappa di Napoli , dove fu battuto da un De Gendt eterno. Viene però battuto, ancora una volta, allo sprint ristretto, nonostanteabbia un buono spunto in velocità. Si sono fatti sentire i km di fuga, lui che ha dato tutto per farla arrivare in porto. Resta però uno dei fiori all'occhiello della Bardiani-CSF-Faizané che ha raccolto davvero poco in questo Giro d'Italia.

Magnus Cort Nielsen

Criticato per non essere il Magnus Cort Nielsen 'solito', oggi ha dato un saggio di cosa sia capace. Non a caso vince tappe al Tour de France o alla Vuelta. Ci dimentichiamo troppo in fretta di alcuni fatti: Cort Nielsen, ad esempio, arrivava a questo Giro dopo la frattura alla clavicola rimediata all'ultima Tirreno-Adriatico. Si è allenato si o no 10 giorni prima del Giro, è stato stoico ad averci provato. Ed è stato proprio lui a farla partire questa fuga.

I bocciati

Le squadre dei velocisti

Arnaud Démare, Alberto Dainese, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Simone Consonni. Tutti sconfitti. Loro e le loro squadre che, una volta portata la fuga a 1'30'', hanno pensato di aver chiuso ormai la partita. Dopo il Muro di Ca' del Poggio, però, i quattro fuggitivi sono ripartiti con maggior convinzione, riportando il vantaggio a 2'30''. Insomma, il tempo e lo spazio per andarli a riprendere c'era eccome, ma c'è chi ha tirato poco per risparmiarsi in vista della volata, chi aveva comunque poche energie nelle gambe e l'ultimo sprint di gruppo non si è fatto vedere. Una grande occasione mancata, soprattutto considerando la grande fatica fatta negli ultimi giorni proprio per arrivare proprio a questa tappa.

Juan Pedro López

Juan Pedro López che, C'è anche chi ha perso terreno in classifica generale. Il gruppo è andato a forte andatura e, ad un certo punto, si è spaccato a metà. Tra i beffati di giornata proprioche, col ritiro di João Almeida , era diventato maglia bianca del Giro e salito al 9° posto della generale. 2'37'' il ritardo patito dai rivali di classifica, con lo spagnolo che ha riaperto la corsa per la classifica giovani. Buitrago e Arensman potrebbero beffarlo? Se pedala come oggi...

